KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | 17 Kasım 2026 Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Kandilli ve AFAD son depremler listesi, Türkiye genelinde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtları takip edilirken Balıkesir, Muğla, Antalya, Manisa ve Van çevresinde meydana gelen depremler de listelerde yer alıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, hangi illerde deprem meydana geldi? İşte 17 Kasım 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
17 Kasım 2026 Salı günü meydana gelen depremler, sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi güncellenirken Türkiye genelindeki sismik hareketlilik takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, hangi illerde deprem meydana geldi? İşte 17 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi ve güncel deprem büyüklükleri...
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE DEPREM OLDU?
17 Kasım 2026 tarihinde saat 03.08 itibarıyla yayımlanan son kayıtlarda AFAD verilerine göre Siirt'te 0,9, Muğla'nın Yatağan ilçesinde 1,0 ve Seydikemer ilçesinde 1,2 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi kayıtlarında ise Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Bağyaka çevresinde saat 02.32'de 1,3 büyüklüğünde, Van'ın Çaldıran ilçesinde saat 02.20'de 1,5 büyüklüğünde deprem yer aldı. Manisa'nın Demirci ilçesinde de saat 01.34'te 1,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
17 Kasım 2026 tarihli kayıtlarda İstanbul ve Ankara merkezli yeni bir deprem bilgisi bulunmuyor. İzmir çevresinde ise 16 Kasım saat 18.58'de Kuşadası Körfezi'nde 1,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar da güncel deprem hareketliliğini AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listelerinden takip edebiliyor. Listelerde yer alan merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri düzenli olarak güncelleniyor.
17 KASIM 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesinde Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntıların büyüklük, saat, merkez üssü ve derinlik bilgileri yer alıyor.
KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.11.17 05:44:19 38.6277 23.6142 6.6 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.11.17 05:29:20 39.9865 42.5813 6.1 -.- 1.3 -.- KOZAN-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2026.11.17 05:27:17 37.1992 28.3090 5.1 -.- 1.7 -.- AKKAYA-(MUGLA) İlksel
2026.11.17 05:22:19 38.9252 30.0812 3.5 -.- 1.7 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2026.11.17 05:21:22 37.8560 29.4460 21.4 -.- 1.0 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2026.11.17 05:11:08 37.0325 28.2832 5.4 -.- 2.1 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2026.11.17 05:05:43 40.7788 34.0243 10.3 -.- 1.6 -.- YESILYAYLA-YAPRAKLI (CANKIRI) İlksel
2026.11.17 05:05:35 39.9913 42.5637 7.3 -.- 1.7 -.- KOZAN-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2026.11.17 05:02:48 36.6778 25.7482 5.2 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.11.17 04:49:17 36.6805 25.7117 7.7 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.11.17 03:39:49 39.4322 28.2577 17.3 -.- 0.9 -.- ILYASLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.11.17 03:32:26 35.8537 27.2422 11.1 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.11.17 03:28:56 36.3598 33.9198 15.8 -.- 0.6 -.- BURUNUCU-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.11.17 03:24:43 38.5728 31.4585 5.7 -.- 1.6 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.11.17 03:22:57 36.0257 30.7173 15.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2026.11.17 03:01:25 37.2693 28.0483 3.7 -.- 1.3 -.- CAZKIRLAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2026.11.17 02:54:04 41.0543 23.2650 1.6 -.- 1.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.11.17 02:45:26 36.6940 29.3823 7.5 -.- 1.4 -.- ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.11.17 02:32:46 37.2728 28.0907 13.1 -.- 1.3 -.- BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2026.11.17 02:20:57 39.1340 43.9110 8.2 -.- 1.5 -.- CALDIRAN (VAN) İlksel
2026.11.17 02:18:20 37.3065 28.0947 2.8 -.- 2.0 -.- KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2026.11.17 01:58:29 39.2855 25.9990 5.8 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.11.17 01:34:51 39.0713 28.5532 7.4 -.- 1.7 -.- RAHMANLAR-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2026.11.17 01:17:00 38.1853 38.7535 15.1 -.- 0.8 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.11.17 00:27:34 37.5307 35.5997 10.6 -.- 1.7 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.17 00:09:48 39.4028 25.9533 5.4 -.- 1.2 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel