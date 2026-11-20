KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | 20 Kasım 2026 az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
20 Kasım 2026 Cuma günü meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi üzerinden takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde deprem olup olmadığını araştıran vatandaşlar, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldi sorularına yanıt arıyor. Peki, 20 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesinde hangi iller var? İşte, 20 Kasım 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar deprem gündeminde yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin verileri güncelliyor. AFAD'ın son deprem kayıtlarında 20 Kasım saat 04.27 itibarıyla Ege Denizi'nde 1,6 büyüklüğünde, saat 04.14'te ise İstanbul Adalar açıklarında 1,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek için güncel deprem listesini araştırıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, Son dakika deprem haberleri…
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
20 Kasım 2026 tarihli AFAD kayıtlarında İstanbul, Ankara ve çevresinde de sarsıntılar kaydedildi. AFAD verilerine göre saat 04.14'te Marmara Denizi'nde, İstanbul Adalar'a 10,68 kilometre mesafede 1,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ise saat 04.03'te 1,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İzmir ve çevresindeki depremler de vatandaşların takip ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Ege Denizi ve çevresindeki sarsıntılara ilişkin yeni kayıtlar AFAD ve Kandilli'nin canlı listelerinde yayımlanıyor.
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, EN SON DEPREM NEREDE OLDU?
Az önce deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel deprem kayıtlarını kontrol edebiliyor. Listelerde depremin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve yerin kaç kilometre altında gerçekleştiği bilgileri bulunuyor.
Deprem büyüklüğü ve derinliği, iki kurumun ölçüm ve değerlendirmelerine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle güncel gelişmeleri takip ederken AFAD ve Kandilli'nin kendi kayıtlarının kontrol edilmesi önem taşıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 20 KASIM 2026
AFAD tarafından paylaşılan son 100 deprem verisinde 20 Kasım Cuma günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar yer aldı. Gece ve sabah saatlerinde kaydedilen depremler arasında Ege Denizi, İstanbul, Ankara, Erzincan, Malatya ve Kütahya çevresindeki hareketlilik dikkat çekti.
AFAD verilerine göre 20 Kasım sabahı kaydedilen son depremlerden bazıları şöyle:
04.27 – Ege Denizi, Bodrum açıkları: 1,6
04.22 – Simav, Kütahya: 1,1
04.14 – Marmara Denizi, Adalar açıkları: 1,6
04.03 – Beypazarı, Ankara: 1,8
03.31 – Divriği, Sivas: 1,1
03.28 – Ege Denizi, Bodrum açıkları: 1,6
03.20 – Dinar, Afyonkarahisar: 1,8
02.59 – Akdeniz, Marmaris açıkları: 2,3
02.50 – Akdeniz: 2,2
02.38 – Refahiye, Erzincan: 2,3
02.32 – Yeşilyurt, Malatya: 0,9
02.25 – Maden, Elazığ: 1,2
02.15 – Divriği, Sivas: 1,4
02.04 – Akçadağ, Malatya: 1,1
01.58 – Ilgın, Konya: 2,0
01.25 – Pütürge, Malatya: 1,3
01.08 – Refahiye, Erzincan: 1,5
00.25 – Emirdağ, Afyonkarahisar: 1,1
00.04 – Akdeniz, Kumluca açıkları: 2,0
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 20 KASIM 2026
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlere ilişkin ölçümlerini yayımlıyor. Kandilli'nin 20 Kasım tarihli kayıtlarında Malatya, Afyonkarahisar ve Akdeniz çevresindeki sarsıntılar yer aldı.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.11.20 06:21:35 37.1660 28.0397 12.6 -.- 0.9 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2026.11.20 06:17:32 37.0815 27.9885 14.2 -.- 1.5 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.20 06:13:58 38.0728 37.2090 11.8 -.- 1.3 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.11.20 06:13:45 37.0833 27.9875 6.6 -.- 1.9 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.20 05:57:13 37.0850 27.9932 10.4 -.- 1.4 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.20 05:54:54 38.6208 39.8043 7.0 -.- 1.5 -.- KEKLIKDERE-PALU (ELAZIG) İlksel
2026.11.20 04:27:42 36.7782 26.4873 8.9 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.11.20 04:25:48 39.2308 28.1735 14.7 -.- 1.3 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.11.20 04:14:21 40.8040 28.9432 18.6 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.11.20 04:03:22 40.1953 31.7733 14.6 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.11.20 03:25:47 39.0345 28.1050 16.4 -.- 1.5 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.11.20 03:20:00 38.0802 30.0712 3.3 -.- 1.7 -.- AVDAN-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.11.20 03:00:00 35.9053 28.0702 1.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2026.11.20 02:50:20 34.5325 32.7457 23.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2026.11.20 02:38:17 39.8607 38.6440 4.7 -.- 2.4 -.- KIRIKTAS-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2026.11.20 02:15:58 39.3750 38.3048 5.9 -.- 1.7 -.- COBANDURAGI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2026.11.20 02:04:20 38.3540 37.8008 15.9 -.- 1.4 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.11.20 01:58:03 38.4402 32.0345 5.5 -.- 2.0 -.- AVDAN-ILGIN (KONYA) İlksel
2026.11.20 01:25:30 38.1877 38.7395 24.2 -.- 1.2 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.11.20 01:08:54 40.0440 38.8347 14.7 -.- 1.7 -.- PERCEM-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2026.11.20 00:25:12 38.8310 31.3757 2.1 -.- 1.3 -.- CAYKISLA-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.11.20 00:04:18 35.7405 30.5770 24.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel