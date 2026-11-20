AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

Az önce deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel deprem kayıtlarını kontrol edebiliyor. Listelerde depremin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve yerin kaç kilometre altında gerçekleştiği bilgileri bulunuyor.

Deprem büyüklüğü ve derinliği, iki kurumun ölçüm ve değerlendirmelerine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle güncel gelişmeleri takip ederken AFAD ve Kandilli'nin kendi kayıtlarının kontrol edilmesi önem taşıyor.