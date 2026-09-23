Kandilli ve AFAD son depremler listesi | 23 Eylül 2026 az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
23 Eylül 2026 son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle güncelleniyor. AFAD kayıtlarına göre günün ilk saatlerinde Kahramanmaraş, Hatay ve Afyonkarahisar başta olmak üzere farklı bölgelerde sarsıntılar kaydedildi. Sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 23 Eylül 2026 Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Türkiye genelinde meydana gelen son depremler, 23 Eylül Çarşamba günü de vatandaşların gündeminde yer alıyor. AFAD'ın güncel verilerine göre gece yarısından sonra Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2,5 büyüklüğünde, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1,7 büyüklüğünde ve Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi de gün boyunca meydana gelen sarsıntılar için takip ediliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde oldu? İşte, 23 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.09.23 06:01:12 38.3977 38.7647 5.0 -.- 1.8 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2026.09.23 05:59:31 39.2268 29.0405 5.6 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.09.23 05:55:38 39.2290 29.0168 12.3 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.09.23 05:54:48 39.2462 29.0108 11.4 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.09.23 05:41:05 36.3438 29.7337 7.5 -.- 1.7 -.- KEMER-KAS (ANTALYA) İlksel
2026.09.23 05:35:20 38.1172 37.1407 3.5 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.23 05:05:54 39.1622 28.1580 10.6 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.23 05:04:47 37.8803 36.4847 1.1 -.- 2.1 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.23 04:34:31 35.7963 26.0045 16.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.09.23 04:25:04 39.1762 25.9412 15.3 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.23 04:18:57 39.2553 28.9438 15.6 -.- 1.5 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.09.23 03:46:35 39.7130 38.8287 6.5 -.- 2.5 -.- BABAASLAN-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2026.09.23 02:56:23 37.8917 36.5238 5.9 -.- 2.5 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.23 02:41:18 36.0052 27.2420 8.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.09.23 02:18:07 39.2512 29.0238 10.6 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.09.23 01:43:34 38.2092 37.3837 4.6 -.- 1.8 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.23 01:36:54 38.7723 31.1692 4.8 -.- 2.3 -.- KARAYOKUS-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.09.23 00:45:30 39.1658 28.7897 8.0 -.- 1.4 -.- BAHTILLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.09.23 00:24:55 36.0242 26.8797 13.7 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.09.23 00:21:00 39.3193 41.0528 9.8 -.- 1.1 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
AFAD SON DAKİKA DEPREMLER