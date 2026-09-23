Kandilli ve AFAD son depremler listesi | 23 Eylül 2026 az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Türkiye genelinde meydana gelen son depremler, 23 Eylül Çarşamba günü de vatandaşların gündeminde yer alıyor. AFAD'ın güncel verilerine göre gece yarısından sonra Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2,5 büyüklüğünde, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1,7 büyüklüğünde ve Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi de gün boyunca meydana gelen sarsıntılar için takip ediliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde oldu? İşte, 23 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…