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        Haberler Bilgi Kandilli ve AFAD son depremler listesi | 23 Eylül 2026 az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        Kandilli ve AFAD son depremler listesi | 23 Eylül 2026 az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        23 Eylül 2026 son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle güncelleniyor. AFAD kayıtlarına göre günün ilk saatlerinde Kahramanmaraş, Hatay ve Afyonkarahisar başta olmak üzere farklı bölgelerde sarsıntılar kaydedildi. Sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 23 Eylül 2026 Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 17:06 Güncelleme:
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        Türkiye genelinde meydana gelen son depremler, 23 Eylül Çarşamba günü de vatandaşların gündeminde yer alıyor. AFAD'ın güncel verilerine göre gece yarısından sonra Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2,5 büyüklüğünde, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1,7 büyüklüğünde ve Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi de gün boyunca meydana gelen sarsıntılar için takip ediliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde oldu? İşte, 23 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.09.23 06:01:12 38.3977 38.7647 5.0 -.- 1.8 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel
        2026.09.23 05:59:31 39.2268 29.0405 5.6 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.23 05:55:38 39.2290 29.0168 12.3 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.23 05:54:48 39.2462 29.0108 11.4 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.23 05:41:05 36.3438 29.7337 7.5 -.- 1.7 -.- KEMER-KAS (ANTALYA) İlksel
        2026.09.23 05:35:20 38.1172 37.1407 3.5 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.09.23 05:05:54 39.1622 28.1580 10.6 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.23 05:04:47 37.8803 36.4847 1.1 -.- 2.1 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.09.23 04:34:31 35.7963 26.0045 16.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.09.23 04:25:04 39.1762 25.9412 15.3 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.09.23 04:18:57 39.2553 28.9438 15.6 -.- 1.5 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.23 03:46:35 39.7130 38.8287 6.5 -.- 2.5 -.- BABAASLAN-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
        2026.09.23 02:56:23 37.8917 36.5238 5.9 -.- 2.5 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.09.23 02:41:18 36.0052 27.2420 8.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.09.23 02:18:07 39.2512 29.0238 10.6 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.23 01:43:34 38.2092 37.3837 4.6 -.- 1.8 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.09.23 01:36:54 38.7723 31.1692 4.8 -.- 2.3 -.- KARAYOKUS-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
        2026.09.23 00:45:30 39.1658 28.7897 8.0 -.- 1.4 -.- BAHTILLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.23 00:24:55 36.0242 26.8797 13.7 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.09.23 00:21:00 39.3193 41.0528 9.8 -.- 1.1 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

        4

        AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-09-23 06:25:17 39.22467 29.01583 13.48 ML 1.8 Simav (Kütahya)
        2026-09-23 06:12:36 39.23783 29.01983 9.19 ML 1.0 Simav (Kütahya)
        2026-09-23 05:59:32 39.232 29.02283 8.87 ML 1.2 Simav (Kütahya)
        2026-09-23 05:55:38 39.23367 29.02033 10.03 ML 1.1 Simav (Kütahya)
        2026-09-23 05:54:49 39.23383 29.01733 8.23 ML 1.3 Simav (Kütahya)
        2026-09-23 05:42:59 39.7205 41.01933 12.72 ML 1.7 Çat (Erzurum)
        2026-09-23 05:41:03 36.27817 29.6835 7.0 ML 1.7 Kaş (Antalya)
        2026-09-23 05:35:20 38.08967 37.12583 18.41 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
        2026-09-23 05:05:54 39.16017 28.134 13.84 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-23 05:04:48 37.89683 36.5285 7.0 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
        2026-09-23 04:41:48 39.6035 35.425 7.0 ML 0.8 Sarıkaya (Yozgat)
        2026-09-23 04:34:31 35.57567 26.22667 6.33 ML 2.1 Ege Denizi - [165.77 km] Datça (Muğla)
        2026-09-23 03:46:35 39.70867 38.84067 7.01 ML 2.3 Kemah (Erzincan)
        2026-09-23 02:56:23 37.8795 36.50767 7.0 ML 2.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
        2026-09-23 02:41:21 36.08817 27.47217 15.58 ML 2.1 Ege Denizi - [67.31 km] Datça (Muğla)
        2026-09-23 02:18:07 39.19583 28.99483 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
        2026-09-23 02:09:33 36.42867 36.30033 10.24 ML 1.7 Kırıkhan (Hatay)
        2026-09-23 01:43:34 38.1945 37.36883 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
        2026-09-23 01:38:38 38.785 31.169 7.0 ML 1.7 Bolvadin (Afyonkarahisar)
        2026-09-23 01:36:54 38.784 31.16383 7.0 ML 2.2 Bolvadin (Afyonkarahisar)
        2026-09-23 01:35:19 38.16567 30.38083 12.62 ML 1.3 Dinar (Afyonkarahisar)
        2026-09-23 01:07:53 37.11617 35.545 7.0 ML 1.4 Sarıçam (Adana)
        2026-09-23 00:45:31 39.16267 28.79233 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)
        2026-09-23 00:38:40 39.1085 28.24283 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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