Kapı önüne sirke, deterjan ve karbonat sıkılıyor! Bu karışım bakın ne işe yarıyor

Sıcak havaların etkisiyle karıncalar, sinekler ve diğer böcekler yiyecek, su ve barınak arayışıyla evlere yöneliyor. Bu nedenle evin giriş noktalarında farklı yöntemlere başvuruluyor. Bunlardan biri de beyaz sirke, sıvı deterjan ve karbonatı karıştırarak kapı çerçevelerine ve giriş noktalarına püskürtmek. Hazırlaması kolay ve ekonomik olan bu karışımın etkisi ise sanıldığı gibi yalnızca böcekleri uzaklaştırmakla sınırlı değil.

KÖPÜRME, İŞE YARADIĞININ KANITI DEĞİL

Sirke ile karbonat birbirine değer değmez tepkimeye giriyor. Sirke asetik asit içeriyor, karbonat ise bazik özellik gösteriyor. İkisi bir araya gelince karbondioksit açığa çıkıyor ve kapıda görülen köpürme de bundan kaynaklanıyor. Bu tepkime, bir asitle bazın nasıl gaz üretebildiğini gösteren klasik ders örneklerinden biri. Görüntü etkileyici olsa da karbonatı sirkeye katmak, karışımı kendiliğinden daha güçlü bir böcek kovucuya dönüştürmüyor. Bileşenlerin bir kısmı zaten bu sırada birbiriyle tepkimeye girip tükeniyor. Bu yüzden karışımı her böceğe karşı işe yaradığı kanıtlanmış bir bariyer olarak sunmak yanıltıcı oluyor.