KARCL halka arz ne zaman, kaç lot verir? Kardemir çelik halka arz tarihleri ne zaman?
Kardemir Çelik halka arzı için geri sayım devam ederken, yatırımcılar KARCL halka arz tarihleri, talep toplama süreci ve kişi başına verilebilecek lot sayısını araştırıyor. Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanmasıyla birlikte halka arzın büyüklüğü, dağıtım yöntemi ve başvuru detayları gündemin önemli başlıkları arasında bulunuyor. Peki, KARCL halka arz ne zaman, kaç lot verir? Kardemir çelik halka arz tarihleri ne zaman? İşte Kardemir Çelik Sanayi halka arzına ilişkin merak edilen gelişmeler…
Kardemir Çelik halka arzı için geri sayım devam ederken, yatırımcılar KARCL halka arz tarihleri, talep toplama süreci ve kişi başına verilebilecek lot sayısını araştırıyor. Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren şirketin Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanmasıyla birlikte halka arzın büyüklüğü, dağıtım yöntemi ve başvuru detayları gündemin önemli başlıkları arasında bulunuyor. Peki, KARCL halka arz ne zaman, kaç lot verir? Kardemir çelik halka arz tarihleri ne zaman? İşte Kardemir Çelik Sanayi halka arzına ilişkin merak edilen gelişmeler…
KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Kardemir Çelik Sanayi’nin halka arz sürecinde yatırımcıların başvuruları 22, 23 ve 24 Temmuz 2026 tarihlerinde kabul edilecek. Üç gün sürecek talep toplama döneminde yatırımcılar, belirtilen tarihlerde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında aracı kurumlar ve bankalar üzerinden KARCL halka arzına katılım sağlayabilecek.
KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ FİYATLARI
Kardemir Çelik halka arzında hisse başına satış fiyatı 35 TL olarak açıklandı. Şirketin halka arz kapsamında toplam 128 milyon adet payı yatırımcıların talebine sunulacak.
Satışa çıkarılacak payların 110 milyon lotluk kısmı sermaye artırımı, 18 milyon lotluk bölümü ise ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arzın toplam büyüklüğü 4 milyar 480 milyon TL olarak hesaplanırken, şirketin halka açıklık oranının ise yüzde 15,42 seviyesinde olması bekleniyor.
KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Kardemir Çelik halka arzında yatırımcılara dağıtılacak kesin lot miktarı henüz açıklanmadı. Talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından toplam başvuru sayısı ve talep miktarına göre dağıtım sonuçları belli olacak.
Yatırımcı başına verilecek pay miktarı, halka arza katılan kişi sayısına göre değişiklik gösterecek. Başvuru sayısının yüksek olması durumunda kişi başına düşen lot miktarının azalması, daha düşük katılım gerçekleşmesi halinde ise dağıtılacak pay miktarının artması bekleniyor. Kesin sonuçlar, halka arz dağıtımının tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.