KARCL halka arz ne zaman, kaç lot verir? Kardemir çelik halka arz tarihleri ne zaman?

5 katlı binanın terasındaki yangında can pazarı kamerada

Antalya'da 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangında alevlerden kaçıp bir alt kattaki pencerenin üst kısmındaki betona inerek kurtarılmayı bekleyen 2 kişi, itfaiyenin son anda yetişmesiyle kurtarıldı. O anlar kameralara yansırken, iki kişinin kurtarılmasının ardından alevlerin yükseldiği görül... Daha Fazla Göster Antalya'da 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangında alevlerden kaçıp bir alt kattaki pencerenin üst kısmındaki betona inerek kurtarılmayı bekleyen 2 kişi, itfaiyenin son anda yetişmesiyle kurtarıldı. O anlar kameralara yansırken, iki kişinin kurtarılmasının ardından alevlerin yükseldiği görüldü.(İHA) Daha Az Göster