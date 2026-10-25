Kasım ara tatil ne zaman? MEB 2026 2027 takvimi ile ara tatil, yaz tatili ve okulların kapanış tarihi

Okulların ara tatil takvimi belli oldu. 2026-2027 MEB takvimi ara tatil tarihleri belli oldu. İlk ara tatil olan ve hafta sonuyla birlikte olacak olan 9 günlük tatil ne zaman milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Peki ara tatiller ne zaman başlıyor ve bitiyor, kasım ara tatil hangi gün başlayacak?