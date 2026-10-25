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        Haberler Bilgi Yaşam Kasım ara tatil ne zaman? MEB 2026 2027 takvimi ile ara tatil, yaz tatili ve okulların kapanış tarihi

        Kasım ara tatil ne zaman? MEB 2026 2027 takvimi ile ara tatil, yaz tatili ve okulların kapanış tarihi

        Milyonlarca öğrenci kasım ara tatilini bekliyor. Öğrenciler, yoğun geçen eğitim döneminin ardından kısa bir mola vermeye hazırlanırken gözler Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine çevrildi. Yayınlanan yeni eğitim öğretim takviminde okulların ara tatil tarihi, sömestr ve yaz tatili gibi detaylar belli oldu. Peki kasım ara tatil ne zaman? İşte, MEB 2026 2027 takvimi ile ara tatil, yaz tatili ve okulların kapanış tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 23:01 Güncelleme:
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        Okulların ara tatil takvimi belli oldu. 2026-2027 MEB takvimi ara tatil tarihleri belli oldu. İlk ara tatil olan ve hafta sonuyla birlikte olacak olan 9 günlük tatil ne zaman milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Peki ara tatiller ne zaman başlıyor ve bitiyor, kasım ara tatil hangi gün başlayacak?

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        KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

        MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından tatile çıkacak. Ara tatil sonrasında ise 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak. Ara tatil hafta sonuyla birlikte 9 gün olacak.

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

        MEB 2026-2027 TATİL TAKVİMİ

        Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

        Birinci dönem bitişi: 22 Ocak 2027

        Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

        İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027

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        İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

        Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027

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        #Ara tatil
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