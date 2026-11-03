KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? Milyonlarca öğrenci geri sayımda! İlk ara tatil kaç gün sürecek? MEB takvimi ile 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu
Kasım ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin gözü 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı çalışma takvimiyle okullarda derslere ne zaman ara verileceği netleşirken öğrenciler için tatil heyecanı başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ara tatil için gün sayarken tatilin hafta sonlarıyla birlikte kaç gün süreceği de merak konusu oldu. Peki, 2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İlk ara tatil kaç gün sürecek, okullar ne zaman kapanacak ve hangi tarihte açılacak? İşte 2026-2027 MEB ara tatil takvimi ile okullarda 1. ve 2. ara tatil tarihleri…
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için sayılı günler kaldı. Kasım ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, okullarda derslere ne zaman ara verileceğini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) açıkladığı çalışma takvimiyle ilk ara tatil tarihleri ve günleri belli oldu. Öğrencilerin kaç gün tatil yapacağı ve derslerin yeniden başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki, 2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, hangi gün sona erecek? İlk ara tatil kaç gün sürecek, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB 2026-2027 takvimi ile birinci ve ikinci ara tatil tarihleri…
2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihler arasında derslere ara verecek.
İLK ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Kasım ara tatili resmi takvime göre 5 iş günü sürecek. Ancak tatil öncesindeki 14-15 Kasım ve sonrasındaki 21-22 Kasım hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 gün boyunca okula gitmeyecek.
ARA TATİLDEN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ara tatilinin ardından öğrenciler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden okul sıralarına dönecek. Eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma gününe kadar devam edecek. Öğrenciler, ilk dönemin tamamlanmasıyla birlikte yarıyıl tatiline çıkacak.
15 TATİL NE ZAMAN? 2026-2027 SÖMESTR TATİLİ TARİHLERİ
2026-2027 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler iki haftalık sömestr tatilinin ardından 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 9 günlük bir okul molası verecek. Dersler 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden başlayacak.
2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ikinci dönemin tamamlanmasının ardından karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.
2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ
Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
Birinci dönemin bitişi: 22 Ocak 2027
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027
İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027