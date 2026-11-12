Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Kasım indirimleri ne zaman bitecek? Efsane Cuma indirimleri ne zaman?

        Kasım indirimleri ne zaman bitecek? Efsane Cuma indirimleri ne zaman?

        Her yıl kasım ayında Trendyol, Hepsiburada, Amazon gibi alışveriş platformlarında indirimler oluyor. Tüketicilerin fırsatları kaçırmamak için markaların resmî kampanya duyurularını takip etmeleri öneriliyor. Trendyol, Hepsiburada ve Amazon Türkiye'de kampanyalar farklı tarihlerde devam ederken, tüketicilerin merakla beklediği Black Friday (Efsane Cuma) indirimleri ise farklı tarihte oluyor. Peki Kasım indirimleri ne zaman bitecek? Trendyol, Hepsiburada, Amazon Black Friday kampanyası bitti mi, Efsane Cuma indirimleri ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 13:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Kasım indirimleriyle birlikte farklı alışveriş sitelerinde yarış başladı. Trendyol, Hepsiburada ve Amazon Türkiye başta olmak üzere birçok alışveriş platformu, teknoloji, moda, kozmetik, ev yaşam ve kişisel bakım kategorilerinde tüketicilere özel kampanyalar sunuyor. Peki Kasım indirimleri ne zaman bitecek? Trendyol, Hepsiburada, Amazon Black Friday kampanyası bitti mi?

        2

        AMAZON BLACK FRİDAY KAMPANYASI BAŞLADI MI?

        Evet, Amazon Türkiye'nin Black Friday kapsamındaki indirim başladı. Kampanya 30 Ekim 2026'da başladı ve 27 Kasım 2026 gün sonuna kadar devam edecek.

        BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

        Black Friday  27 Kasım Cuma günü gerçekleşecek.

        3

        EFSANE KASIM İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI?

        Efsane Kasım indirimleri için tek bir başlangıç tarihi bulunmuyor. Markalar ve e-ticaret platformları kampanyalarını farklı tarihlerde düzenleyebiliyor. Bu nedenle bazı indirimler kasım ayının başında başlarken bazı kampanyalar Black Friday haftasında yoğunlaşıyor.

        KASIM İNDİRİMLERİ HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ OLACAK?

        Kasım indirimlerinde teknoloji, elektronik, giyim, ayakkabı, kozmetik ve ev ürünleri gibi farklı kategorilerde kampanyalar düzenlenebiliyor. İndirim oranları, kampanya koşulları ve stok durumu markalara ve satış platformlarına göre değişiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karlı dağda kaybolan kuzu 3 gün sonra döndü

        Artvin'de köpeğin peşine takılarak çıktığı karlı dağda kaybolan ve 3 gün süren aramalara rağmen bulunamayan kuzu, çetin doğa koşullarında eve döndü. Üzeri karla kaplı halde kapıya gelen, ailenin "Şanslı Boncuk" adını verdiği kuzu saç kurutma makinesiyle ısıtılıp, evde misafir edilerek beslendi. (DHA...
        #efsane cuma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        Bildirilmeyen saldırı detayı! Beşiktaş'taki dehşette 25 gözaltı!
        Bildirilmeyen saldırı detayı! Beşiktaş'taki dehşette 25 gözaltı!
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber