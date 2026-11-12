Kasım indirimleri ne zaman bitecek? Efsane Cuma indirimleri ne zaman?
Her yıl kasım ayında Trendyol, Hepsiburada, Amazon gibi alışveriş platformlarında indirimler oluyor. Tüketicilerin fırsatları kaçırmamak için markaların resmî kampanya duyurularını takip etmeleri öneriliyor. Trendyol, Hepsiburada ve Amazon Türkiye'de kampanyalar farklı tarihlerde devam ederken, tüketicilerin merakla beklediği Black Friday (Efsane Cuma) indirimleri ise farklı tarihte oluyor. Peki Kasım indirimleri ne zaman bitecek? Trendyol, Hepsiburada, Amazon Black Friday kampanyası bitti mi, Efsane Cuma indirimleri ne zaman?
Kasım indirimleriyle birlikte farklı alışveriş sitelerinde yarış başladı. Trendyol, Hepsiburada ve Amazon Türkiye başta olmak üzere birçok alışveriş platformu, teknoloji, moda, kozmetik, ev yaşam ve kişisel bakım kategorilerinde tüketicilere özel kampanyalar sunuyor. Peki Kasım indirimleri ne zaman bitecek? Trendyol, Hepsiburada, Amazon Black Friday kampanyası bitti mi?
AMAZON BLACK FRİDAY KAMPANYASI BAŞLADI MI?
Evet, Amazon Türkiye'nin Black Friday kapsamındaki indirim başladı. Kampanya 30 Ekim 2026'da başladı ve 27 Kasım 2026 gün sonuna kadar devam edecek.
BLACK FRİDAY NE ZAMAN?
Black Friday 27 Kasım Cuma günü gerçekleşecek.
EFSANE KASIM İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI?
Efsane Kasım indirimleri için tek bir başlangıç tarihi bulunmuyor. Markalar ve e-ticaret platformları kampanyalarını farklı tarihlerde düzenleyebiliyor. Bu nedenle bazı indirimler kasım ayının başında başlarken bazı kampanyalar Black Friday haftasında yoğunlaşıyor.
KASIM İNDİRİMLERİ HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ OLACAK?
Kasım indirimlerinde teknoloji, elektronik, giyim, ayakkabı, kozmetik ve ev ürünleri gibi farklı kategorilerde kampanyalar düzenlenebiliyor. İndirim oranları, kampanya koşulları ve stok durumu markalara ve satış platformlarına göre değişiyor.