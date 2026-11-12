EFSANE KASIM İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI?

Efsane Kasım indirimleri için tek bir başlangıç tarihi bulunmuyor. Markalar ve e-ticaret platformları kampanyalarını farklı tarihlerde düzenleyebiliyor. Bu nedenle bazı indirimler kasım ayının başında başlarken bazı kampanyalar Black Friday haftasında yoğunlaşıyor.

KASIM İNDİRİMLERİ HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ OLACAK?

Kasım indirimlerinde teknoloji, elektronik, giyim, ayakkabı, kozmetik ve ev ürünleri gibi farklı kategorilerde kampanyalar düzenlenebiliyor. İndirim oranları, kampanya koşulları ve stok durumu markalara ve satış platformlarına göre değişiyor.