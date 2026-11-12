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        Haberler Bilgi Kaza kırım nedir, askeri helikopter neden düştü, kaza kırım ne demek?

        Kaza kırım nedir, askeri helikopter neden düştü, kaza kırım ne demek?

        Malatya'dan gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğdu. Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), meydana gelen kazada helikopterde bulunan 4 askerin şehit olduğunu açıkladı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Helikopterin düştüğü bölgede çıkan küçük çaplı yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Peki, kaza kırım nedir, askeri helikopter neden düştü? İşte kaza kırımın anlamı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 19:57 Güncelleme:
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasının ardından gözler MSB'den yapılacak açıklamalara çevrildi. Bakanlık, S-70 tipi helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını bildirdi. Kazanın kesin nedeni henüz açıklanmazken bölgede emniyet ve askeri yetkililerin incelemeleri sürüyor. Olayın ardından helikopterin düşüş nedeninin teknik arıza, hava şartları veya başka bir etkenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıyor. Peki, Kaza kırım nedir, askeri helikopter neden düştü, kaza kırım ne demek? İşte kaza kırım teriminin anlamı ve soruşturma sürecine ilişkin ayrıntılar...

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        KAZA KIRIM NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

        Kaza kırım, havacılıkta bir hava aracının uçuş sırasında veya uçuşla bağlantılı faaliyetler esnasında kaza geçirmesi ve hasar görmesi ya da kullanılamaz hale gelmesi durumunu ifade ediyor. Askeri havacılıkta uçak ve helikopter kazalarının ardından sıklıkla kullanılan bu terim, kazanın kesin nedenini değil, meydana gelen olayın niteliğini tanımlıyor.

        Kaza kırım ifadesi yalnızca teknik arızaları kapsamıyor. Hava şartları, pilotaj kaynaklı durumlar, mekanik sorunlar ve dış etkenler de kazaların araştırılmasında değerlendirilebiliyor.

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        ASKERİ HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ?

        Malatya'da düşen S-70 tipi askeri helikopterin neden kaza yaptığı henüz kesinlik kazanmadı. Milli Savunma Bakanlığının ilk açıklamasında helikopterin henüz belirlenemeyen bir sebeple kaza kırıma uğradığı belirtildi.

        Kazanın teknik arıza, motor veya mekanik sistemlerde meydana gelen bir sorun, olumsuz hava şartları ya da başka bir etkenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı yapılacak incelemeler sonucunda ortaya çıkacak.

        Bu nedenle helikopterin düşüş sebebine ilişkin kesinleşmemiş iddialara itibar edilmemesi önem taşıyor.

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        KAZA KIRIMIN TEMEL UNSURLARI

        Kaza: Bir taşıtın uçuş, seyir ya da operasyonel faaliyetler sırasında kontrolünü kaybetmesi, çarpışması, iniş sırasında sert darbe alması veya başka bir anormal durum nedeniyle zarar görmesi anlamına gelir.

        Kırım: Bu kazanın sonucu olarak meydana gelen hasarın boyutlarını ifade eder. Kırım, aracın yapısal bütünlüğünde oluşan kırılma, çatlama, eğilme ya da mekanik sistemlerin arızalanması gibi durumları kapsar. Kırımın boyutu, aracın yeniden onarılamayacak kadar zarar görmesine neden olabilir ya da onarılabilir bir hasar da olabilir.

        KAZA KIRIM TÜRLERİ

        Kaza kırım olayları, hasarın büyüklüğüne ve sonuçlarına göre farklı kategorilere ayrılabilir:

        Minör (Küçük) Kırım: Uçak ya da araçta meydana gelen hafif hasarlar, genellikle onarılabilir niteliktedir ve aracın kısa sürede yeniden hizmete alınmasına imkân tanır. Örneğin, iniş sırasında iniş takımının hafif zarar görmesi…

        Majör (Büyük) Kırım: Uçakta ciddi yapısal hasarların meydana geldiği, onarımın uzun zaman alacağı ve büyük maliyet gerektirdiği durumlardır. Örneğin, uçağın gövdesinin ya da kanatlarının ciddi şekilde zarar görmesi…

        Toplam Kayıp (Total Loss): Araç o kadar büyük hasar görmüştür ki tamiri ekonomik ya da teknik açıdan mümkün değildir ve araç hizmetten çıkarılır. Örneğin, bir uçağın düşmesi ya da denize gömülmesi gibi durumlar bu kategoriye girer.

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        KAZA KIRIM NEDEN OLUR?

        Kaza kırıma neden olabilecek birçok faktör vardır:

        Pilotaj Hatası: Pilotun yanlış manevra yapması, hava koşullarını yanlış değerlendirmesi veya hatalı iniş/kalkış yapması durumunda oluşur.

        Teknik Arıza: Uçak veya gemideki mekanik ya da elektronik sistemlerin arızalanması yüzünden gerçekleşir

        Hava Koşulları: Fırtına, şiddetli rüzgar, yoğun sis gibi kötü hava koşulları kazaya neden olabilir.

        İnsan Faktörü: Bakım ekiplerinin yaptığı hatalar, yanlış yakıt ikmali ya da prosedür ihlalleri yüzünden olabilir.

        Çevresel Faktörler: Yabancı cisimlerin çarpması (kuş çarpması gibi), pist ya da deniz yüzeyindeki engeller ile karşılaşılabilir.

        KAZA KIRIM OLAYLARININ İNCELENMESİ

        Herhangi bir kaza kırım olayı, detaylı bir inceleme ve araştırma gerektirir. Bunun için çeşitli kaza inceleme kurumları ve yetkilendirilmiş komisyonlar görev yapar. Bu süreçler şu adımları içerir:

        Olay Yerinin İncelenmesi: Kazanın gerçekleştiği yer detaylı olarak incelenir. Uçağın enkazı, kara kutu kayıtları (CVR ve FDR) ve diğer fiziksel deliller toplanır.

        Neden Analizi: Kazaya neden olan faktörler, pilotaj hatası, mekanik arıza, hava durumu veya insan faktörleri gibi olası nedenler detaylı bir şekilde analiz edilir.

        Raporlama: İncelemeler sonucunda bir rapor hazırlanır ve bu rapor kaza nedenlerini, kazadan alınan dersleri ve gelecekte benzer kazaların önlenmesi için alınması gereken önlemleri içerir.

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