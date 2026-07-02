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        Haberler Bilgi Ekonomi Temmuz kira artış oranı hesaplama 2026: Temmuz kira zam oranı ne zaman açıklanacak?

        Temmuz kira artış oranı hesaplama 2026: Temmuz kira zam oranı ne zaman açıklanacak?

        Temmuz ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, uygulanacak yeni kira artış oranını merak ediyor. Konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek yasal zam sınırı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verileriyle netleşecek. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Temmuz 2026 kira artış oranı da kesinlik kazanacak. Özellikle kira sözleşmesi Temmuz ayında yenilenecek olan kiracılar, yeni kira bedellerini hesaplamaya başladı. Mevcut uygulamada kira artışları, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması dikkate alınarak belirleniyor. Peki, Temmuz ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak, kira artışı nasıl hesaplanacak? İşte Temmuz kira artış oranı hesaplama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-02 01:53:35 Güncelleme:
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        1

        Temmuz 2026 kira artış oranı için geri sayım başladı. Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yeni dönemde uygulanacak yasal kira artış tavanı da belli olacak. Kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar, yeni kira bedellerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Temmuz ayı kira zam oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanacak. Peki, Temmuz kira artış oranı ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

        2

        TEMMUZ AYI KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Temmuz ayında uygulanacak kira artış oranının hesaplanmasında kullanılacak haziran ayı enflasyon verileri, TÜİK tarafından 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak. Böylece Temmuz 2026 döneminde geçerli olacak yasal kira artış tavanı da netleşmiş olacak.

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        KİRA ARTIŞ ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

        Konut ve iş yeri kira artışlarında Türk Borçlar Kanunu kapsamında TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınıyor. Kira sözleşmesinin yenilendiği ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması, uygulanabilecek en yüksek zam oranını oluşturuyor.

        4

        TEMMUZ 2026 KİRA ARTIŞ ORANI İÇİN BEKLENTİLER NELER?

        Haziran ayı kira artış oranı yüzde 32,24 olarak açıklanmıştı. Temmuz ayında uygulanacak oran ise haziran enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Bu nedenle gözler 3 Temmuz'da yayımlanacak TÜİK verilerine çevrilmiş durumda.

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        KİRA ARTIŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

        Kira artışı hesaplanırken mevcut kira bedeline TÜFE'nin 12 aylık ortalama oranı uygulanıyor. Örneğin mevcut kira bedeli 20 bin TL ise açıklanacak yasal artış oranına göre zam tutarı hesaplanarak yeni kira bedeli belirleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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