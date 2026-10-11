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        Haberler Bilgi KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLANGIÇ TARİHİ: 2026-2027 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, hangi tarihte sona erecek?

        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLANGIÇ TARİHİ: 2026-2027 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, hangi tarihte sona erecek?

        Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte araç sahiplerinin gündeminde kış lastiği uygulaması yer almaya başladı. 2026-2027 döneminde geçerli olacak zorunlu kış lastiği takvimi, özellikle ticari araç sürücüleri tarafından yakından takip ediliyor. Yağışlı, karlı ve buzlu yollarda trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen uygulamanın hangi tarihler arasında geçerli olacağı merak ediliyor. Peki, 2026 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak, hangi tarihte sona erecek? İşte kış lastiği takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 09:06 Güncelleme:
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        Sonbaharın gelmesiyle birlikte trafikte kış hazırlıkları hız kazanırken, sürücüler için kış lastiği takvimi yeniden gündeme taşındı. Özellikle ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren 2026-2027 kış lastiği uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri araştırılıyor. Soğuk havalarda yol tutuşunu artırmak ve olası trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen uygulama, belirlenen tarihler arasında zorunlu olacak. Peki, kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlayacak, kaç ay sürecek ve hangi araçları kapsayacak? İşte 2026-2027 kış lastiği uygulamasına ilişkin merak edilenler...

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        KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği takvime göre, 2026-2027 kış dönemine yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 Pazar günü yürürlüğe girecek.

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        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

        2026-2027 kış sezonunda uygulanacak zorunlu kış lastiği dönemi, 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesi kapsamında 15 Kasım 2026'da başlayacak uygulama, toplam 5 ay boyunca geçerli olacak.

        Bu süre içinde ticari amaçla yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçların kış lastiği kullanması zorunlu olacak.

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        KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

        Yapılan düzenlemeye göre, kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi. Şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar bu zorunluluğun kapsamına doğrudan giriyor. Özel otomobillerde ise yasal bir zorunluluk olmasa da, güvenli sürüş sağlamak için kış lastiği kullanımı öneriliyor.

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        KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NEDİR?

        Kış lastiği kuralına uymayan sürücülere 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.

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        #kış lastiği
        #kış lastiği uygulaması
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