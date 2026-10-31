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        Haberler Bilgi Gündem Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2026 zorunlu kış lastikleri ne zaman takılacak?

        Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2026 zorunlu kış lastikleri ne zaman takılacak?

        Türkiye genelinde kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih merak ediliyor. Sürücüler, araçlarına kış lastiklerini ne zaman taktırmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda kış lastiği zorunluluğu beş aylık dönemi kapsıyor. Özellikle şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçların belirlenen tarihler arasında kış lastiği kullanması gerekiyor. Peki, 2026 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, zorunlu kış lastikleri hangi tarihte takılacak? İşte 2026-2027 kış lastiği uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 01:41 Güncelleme:
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        Kış lastiği takma zorunluluğunda yeni dönem için geri sayım başladı. Mevcut düzenlemeye göre 2026-2027 döneminde zorunlu uygulama 15 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Beş ay boyunca şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçların kış lastiği kullanması zorunlu olacak. İl sınırları içerisindeki uygulama tarihleri ise hava ve iklim şartlarına bağlı olarak valilikler tarafından genişletilebilecek. Peki, kış lastiği takma zorunluluğu hangi araçları kapsıyor, kurala uymayanlara ceza uygulanacak mı? İşte kış lastiği uygulamasına ilişkin tüm detaylar...

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        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2026-2027 kış döneminde zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 Pazar günü başlayacak. Uygulama, 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek. Böylece şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği kullanımı beş ay boyunca zorunlu olacak.

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        KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

        Kış lastiği zorunluluğu, şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari araçları kapsıyor. Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi araçlarda mevzuata uygun kış lastiği kullanılması gerekiyor.

        Özel otomobiller için ülke genelinde aynı kapsamda bir zorunluluk bulunmasa da kış lastiği kullanılması güvenli sürüş açısından önem taşıyor. Ayrıca valilikler, kendi illerinde hava ve iklim koşullarını dikkate alarak uygulama süresini belirlenen dönemin öncesine veya sonrasına doğru birer aya kadar uzatabiliyor.

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        KIŞ LASTİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

        Kış lastikleri, özellikle hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü koşullarda daha iyi yol tutuşu sağlamaya yardımcı oluyor. Islak, karlı ve çamurlu yollarda uygun lastik kullanılması frenleme performansı ve araç kontrolü açısından önem taşıyor.

        Kış lastiği seçerken lastiklerin diş derinliğinin, üretim tarihinin ve fiziksel durumunun kontrol edilmesi gerekiyor. Araçta zincir bulunması veya zincir kullanılması, zorunlu kış lastiği uygulamasını ortadan kaldırmıyor. Sürücülerin güvenli bir yolculuk için kış lastiklerinin yanı sıra zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanları da hazır bulundurması öneriliyor.

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