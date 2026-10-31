Kış lastiği takma zorunluluğunda yeni dönem için geri sayım başladı. Mevcut düzenlemeye göre 2026-2027 döneminde zorunlu uygulama 15 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Beş ay boyunca şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçların kış lastiği kullanması zorunlu olacak. İl sınırları içerisindeki uygulama tarihleri ise hava ve iklim şartlarına bağlı olarak valilikler tarafından genişletilebilecek. Peki, kış lastiği takma zorunluluğu hangi araçları kapsıyor, kurala uymayanlara ceza uygulanacak mı? İşte kış lastiği uygulamasına ilişkin tüm detaylar...