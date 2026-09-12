KPSS Alan Bilgisi cevap anahtarı yayımlandı mı? 2026 KPSS alan bilgisi 1. ve 2. oturum soru ve cevapları ÖSYM sorgulama ekranı...

2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavına katılan adaylar, oturumların ardından şimdi de soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı zamanı bekliyor. Sınav performansını değerlendirmek isteyen binlerce aday, ÖSYM’nin paylaşacağı Temel Soru Kitapçığı ile doğru cevap listesini yakından takip ediyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı hangi tarihte erişime açılacak? İşte ÖSYM’nin yayımlayacağı soru ve cevap anahtarına ilişkin merak edilen detaylar...