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        Haberler Bilgi KPSS Alan Bilgisi cevap anahtarı yayımlandı mı? 2026 KPSS alan bilgisi 1. ve 2. oturum soru ve cevapları ÖSYM sorgulama ekranı...

        KPSS Alan Bilgisi cevap anahtarı yayımlandı mı? 2026 KPSS alan bilgisi 1. ve 2. oturum soru ve cevapları ÖSYM sorgulama ekranı...

        2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının devam ederken adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Sınavda yer alan soruların ve doğru cevapların ne zaman erişime açılacağı, sonuçları değerlendirmek isteyen adayların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. ÖSYM'nin Temel Soru Kitapçığı ile cevap anahtarını paylaşacağı tarih merak edilirken, adaylar "KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte KPSS cevap anahtarı hakkında merak edilen gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 11:45 Güncelleme:
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        2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavına katılan adaylar, oturumların ardından şimdi de soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı zamanı bekliyor. Sınav performansını değerlendirmek isteyen binlerce aday, ÖSYM’nin paylaşacağı Temel Soru Kitapçığı ile doğru cevap listesini yakından takip ediyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı hangi tarihte erişime açılacak? İşte ÖSYM’nin yayımlayacağı soru ve cevap anahtarına ilişkin merak edilen detaylar...

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        KPSS ALAN BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları, 12-13 Eylül tarihlerinde üç farklı oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, soruları ve doğru cevapları inceleyebilmek için ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekleyecek.

        ÖSYM’nin geçmiş uygulamalarına göre Temel Soru Kitapçıkları ve cevap anahtarlarının sınavların tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl kurum, Alan Bilgisi oturumlarının son gününde soruların ve cevap anahtarlarının yüzde 10’luk bölümünü adayların erişimine sunmuştu.

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        KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI NASIL SORGULANIR?

        KPSS Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar, ÖSYM tarafından erişime açılan soru kitapçığı ve cevap anahtarına Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınav sayfasından yayımlanan soruları ve cevapları inceleyebilecek.

        ÖSYM AİS KPSS CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTECEK?

        2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları, 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde üç ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

        Alan Bilgisi 1. Oturum: 12 Eylül 2026 Cumartesi günü yapılacak. Adaylar 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak, sınav 10.15’te başlayacak.

        Alan Bilgisi 2. Oturum: 12 Eylül 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav binasına girişler 14.30’da sona erecek ve sınav 14.45’te başlayacak.

        Alan Bilgisi 3. Oturum: 13 Eylül 2026 Pazar günü uygulanacak. Adayların 10.00’dan önce sınav binasında olması gerekiyor. Sınav 10.15’te başlayacak.

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        KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak.

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        #KPSS Alan Bilgisi cevap anahtarı yayımlandı mı?
        #KPSS Alan Bilgisi cevap anahtarı
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