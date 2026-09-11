KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SAATİ: 2026 KPSS Alan Bilgisi ne zaman, bu hafta sonu mu? ÖSYM AİS KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
KPSS 2026 Lisans alan bilgisi sınavı için geri sayım başladı. Özellikle "KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayacak?" ve "Sınav bu hafta sonu mu yapılacak?" soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavda A Grubu kadrolara yerleşmeyi hedefleyen binlerce aday, sınav giriş belgelerinin nasıl ve nereden alınacağını araştırıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime sunulan sınav giriş belgeleriyle birlikte adayların sınava katılacağı bina ve salon bilgilerine bakabiliyor. Peki, 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? Alan Bilgisi oturumları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek ve sınav saat kaçta başlayacak? İşte sınav öncesinde bilinmesi gerekenler...
2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı için geri sayım devam ederken, A Grubu kadrolar için sınava hazırlanan adayların gündeminde sınav giriş belgesi ve oturum tarihleri bulunuyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adaylar, sınava hangi okul ve salonda gireceklerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenebiliyor. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte adayların sınav günü ve saatine ilişkin detaylar da netlik kazandı. Bu kapsamda adaylar, “KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi nasıl alınır?”, “2026 KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman?” ve “KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının tarihleri, sınav saatleri, sınav giriş belgesinin alınacağı ekran ve adayların sınav öncesinde dikkat etmesi gereken tüm ayrıntılar...
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, KPSS alan bilgisi sınavına girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerine, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.
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KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları, 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde üç ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
Alan Bilgisi 1. Oturum: 12 Eylül 2026 Cumartesi günü yapılacak. Adaylar 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak, sınav 10.15’te başlayacak.
Alan Bilgisi 2. Oturum: 12 Eylül 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav binasına girişler 14.30’da sona erecek ve sınav 14.45’te başlayacak.
Alan Bilgisi 3. Oturum: 13 Eylül 2026 Pazar günü uygulanacak. Adayların 10.00’dan önce sınav binasında olması gerekiyor. Sınav 10.15’te başlayacak.
Adayların, sınav saatinden önce sınav binasında hazır bulunmaları ve geç kalmamaları önem taşıyor.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA OLACAK?
KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 12 Eylül saat 10.15'te, 2. oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) saat 14.45'te başlayacak.
Her iki oturumda da adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Birinci oturum saat 12.45'te, ikinci oturum saat 17.15'te sona erecek.
KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek. Üçüncü oturum 12.55'te sona erecek.
KPSS Alan Bilgisi oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. Sınavlarda adaylara, çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.
KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak.