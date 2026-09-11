KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SAATİ: 2026 KPSS Alan Bilgisi ne zaman, bu hafta sonu mu? ÖSYM AİS KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı için geri sayım devam ederken, A Grubu kadrolar için sınava hazırlanan adayların gündeminde sınav giriş belgesi ve oturum tarihleri bulunuyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adaylar, sınava hangi okul ve salonda gireceklerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenebiliyor. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte adayların sınav günü ve saatine ilişkin detaylar da netlik kazandı. Bu kapsamda adaylar, “KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi nasıl alınır?”, “2026 KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman?” ve “KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının tarihleri, sınav saatleri, sınav giriş belgesinin alınacağı ekran ve adayların sınav öncesinde dikkat etmesi gereken tüm ayrıntılar...