KPSS branş bazı sıralaması ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS branş sıralaması nasıl ve nereden sorgulanır?
KPSS branş bazında sıralamalar lisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarına ilişkin sonuçlar 7 Ekim tarihinde belli oldu. KPSS'ye giren adayların kendi mezuniyet alanlarında diğer adaylara göre kaçıncı sırada olduklarını gösteren branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından duyuruluyor. Peki KPSS branş bazı sıralaması ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS branş sıralaması nasıl ve nereden sorgulanır?
KPSS branş sıralaması son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Geçmiş yıllardaki ÖSYM'nin takvimine bakıldığında branş sıralamalarının sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki bir hafta ila on gün içerisinde erişime açıldığı biliniyor. Branş bazında sıralama, adayların kendi mezuniyet alanlarındaki sıralamalarını görmelerini sağlıyor. Peki 2026 KPSS Lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak?
KPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklandı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar, mezuniyet alanlarına göre başarı sıralamalarını öğrenmek için ÖSYM’den gelecek açıklamayı beklemeye başladı.
KPSS Lisans branş bazında sıralamalarının erişime açıldığına ilişkin doğrulanmış henüz bir duyuru bulunmuyor. ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yapılacak açıklamalar takip edilebiliyor.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Branş bazında sıralamalar erişime açıldığında adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bilgilerini kontrol edebilecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi adresine girin. T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle oturum açın. İlgili KPSS sınavına ait branş bazında sıralama ekranını kontrol edin.
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?
KPSS Branş Bazında Sıralama; sınava giren adayların genel puan türlerindeki (P3, P93, P94 vb.) Türkiye geneli derecesinden farklı olarak, sadece aynı bölüm, alan veya programdan mezun olan diğer adaylar arasındaki başarı sırasını gösteren özel bir değerlendirme sistemidir.