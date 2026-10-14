KPSS BRANŞ SIRALAMALARI BELLİ OLDU MU? 2026 KPSS lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de!

Kamu personeli olma hayali kuran adaylar için KPSS sonuçlarının ardından yeni bir bekleyiş başladı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, şimdi de kendi bölümlerindeki başarı sıralamalarının belli olmasını bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan branş bazında sıralamalar, adayların aynı alandan mezun olan diğer sınav katılımcıları arasındaki konumlarını görmelerine olanak tanıyor. Kamu kurumlarının personel alımlarını yakından takip eden adaylar, tercihlerini şekillendirmeden önce bu verileri incelemek istiyor. Peki, 2026 KPSS lisans branş sıralamaları erişime açıldı mı? Adaylar bölüm bazındaki sıralamalarını nasıl ve nereden sorgulayabilecek? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...