KPSS BRANŞ SIRALAMALARI BELLİ OLDU MU? 2026 KPSS lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de!
KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gündeminde branş bazında sıralamalar yer alıyor. Memuriyet hedefiyle sınava katılan binlerce kişi, mezun olduğu bölümde kaçıncı sırada bulunduğunu öğrenmek için ÖSYM'den gelecek duyuruyu takip ediyor. Adayların aynı eğitim alanından sınava giren diğer kişiler arasındaki yerini görmesini sağlayan bu sıralamalar, tercih ve atama sürecinin değerlendirilmesinde önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Peki, 2026 KPSS lisans branş bazında sıralamalar açıklandı mı, sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilir? İşte KPSS branş sıralamalarına ilişkin merak edilenler...
Kamu personeli olma hayali kuran adaylar için KPSS sonuçlarının ardından yeni bir bekleyiş başladı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, şimdi de kendi bölümlerindeki başarı sıralamalarının belli olmasını bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan branş bazında sıralamalar, adayların aynı alandan mezun olan diğer sınav katılımcıları arasındaki konumlarını görmelerine olanak tanıyor. Kamu kurumlarının personel alımlarını yakından takip eden adaylar, tercihlerini şekillendirmeden önce bu verileri incelemek istiyor. Peki, 2026 KPSS lisans branş sıralamaları erişime açıldı mı? Adaylar bölüm bazındaki sıralamalarını nasıl ve nereden sorgulayabilecek? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMALARI YAYIMLANDI MI?
ÖSYM, 2026 KPSS Lisans sınav sonuçlarını 7 Ekim'de adayların erişimine açtı. Ancak adayların mezun oldukları bölümlere göre başarı sıralamalarını öğrenmelerini sağlayan branş bazında sıralamalara ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
KPSS BRANŞ SIRALAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin önceki yıllarda izlediği takvim dikkate alındığında, KPSS branş bazında sıralamaların genellikle sınav sonuçlarından 7 ila 10 gün sonra adaylarla paylaşıldığı görülüyor. Bu nedenle 2026 KPSS Lisans branş sıralamalarının da bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.
Adaylar, sıralamalar yayımlandığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kendi bölümlerindeki durumlarını sorgulayabilecek. Ancak kurum tarafından henüz kesin bir açıklanma tarihi duyurulmadı.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
KPSS branş bazında sıralamalar erişime açıldığında adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak ilgili KPSS sıralama ekranından sonuçlarını görüntüleyebilecek.
ÖSYM tarafından hazırlanan branş sıralaması, sınava katılan adayların yalnızca kendi mezuniyet alanlarındaki diğer adaylarla karşılaştırılarak oluşturulan başarı sırasını ifade ediyor. P3, P93 ve P94 gibi puan türlerine göre belirlenen genel Türkiye sıralamasından farklı olan bu uygulama, adayların kendi bölümlerindeki konumlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyor.