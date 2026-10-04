KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 4 Ekim 2026 Pazar KPSS Ön Lisans sınav günü Marmaray, metro, metrobüs bedava mı?

4 Ekim'de gerçekleştirilecek KPSS Ön Lisans sınavı öncesinde adayların sınav hazırlıkları kadar ulaşım planları da önem taşıyor. Özellikle İstanbul'da sınav merkezlerine Marmaray, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlayacak adaylar, sınav günü uygulanacak ulaşım düzenlemesini araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav günü toplu taşımada nasıl bir uygulama yapılacak?