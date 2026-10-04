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        Haberler Bilgi KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 4 Ekim 2026 Pazar KPSS Ön Lisans sınav günü Marmaray, metro, metrobüs bedava mı?

        KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 4 Ekim 2026 Pazar KPSS Ön Lisans sınav günü Marmaray, metro, metrobüs bedava mı?

        KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek. Sınav merkezlerine toplu taşıma ile gidecek adaylar, sınav günü ulaşım ücretlerine ilişkin uygulamanın detaylarını araştırıyor. Peki, KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi, Marmaray, metro ve metrobüs bedava mı? İşte, 4 Ekim KPSS günü toplu taşıma tarifesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 08:31 Güncelleme:
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        1

        4 Ekim'de gerçekleştirilecek KPSS Ön Lisans sınavı öncesinde adayların sınav hazırlıkları kadar ulaşım planları da önem taşıyor. Özellikle İstanbul'da sınav merkezlerine Marmaray, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlayacak adaylar, sınav günü uygulanacak ulaşım düzenlemesini araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav günü toplu taşımada nasıl bir uygulama yapılacak?

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        KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        İstanbul'da 4 Ekim Pazar günü yapılacak KPSS Ön Lisans sınavı nedeniyle adaylar ve sınav görevlileri için ücretsiz ulaşım uygulaması yapılacak. Uygulamadan yararlanmak isteyen adayların sınav giriş belgelerini, sınav görevlilerinin ise görev belgelerini göstermesi gerekiyor.

        3

        4 EKİM KPSS ÖN LİSANS ÜCRETSİZ ULAŞIM SAATLERİ

        Ücretsiz ulaşım uygulaması, sınavın başlangıç saatinden 2 saat önce başlayacak ve sınavın tamamlanmasının ardından 2 saat daha devam edecek. Adayların ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmeleri için gerekli sınav belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

        4

        KPSS GÜNÜ MARMARAY, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

        KPSS Ön Lisans sınavı nedeniyle uygulanacak ücretsiz ulaşım, İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak. Sınava girecek adaylar ve sınav görevlileri, sınav veya görev belgelerini göstererek uygulamadan yararlanabilecek.

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        4 EKİM KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA?

        2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 120 soru için 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

        dayların sınav günü ulaşımda sorun yaşamamak için güzergahlarını önceden kontrol etmeleri ve sınav merkezinde zamanında bulunmaları gerekiyor.

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        #KPSS
        #toplu taşıma
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