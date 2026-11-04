KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI 2026 AÇIKLANDI! Lisans KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? ÖSYM KPSS Lisans branş bazında sıralama sorgulama ekranı

Adaylar, ilgili sınavın “Branş Bazında Sıralama” sayfasında, sahip oldukları puan türlerinden sıralamasını görmek istedikleri puan türünü seçmeli, ardından bu puan türünde hangi eğitim alanlarındaki adaylar arasındaki sıralamasını görmek istiyorsa bu alanları işaretlemelidir. Hesapla butonuna basıldığında, adayın seçmiş olduğu alanlardaki ilgili puan türünde kaçıncı sıraya denk geldiği görüntülenmektedir. İstenildiği taktirde, ekranda bulunan “Yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin.” seçeneği de işaretlenebilmektedir. Bu seçenek işaretlenerek hesaplama yapılması halinde, ilgili sınav sonuçlarına göre ÖSYM tarafından (B) grubu kadro veya pozisyonlara merkezi yerleştirme yapıldıysa, yerleştirilen adaylar sıralama işlemine dahil edilmeyecektir.