KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI 2026 AÇIKLANDI! Lisans KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? ÖSYM KPSS Lisans branş bazında sıralama sorgulama ekranı
2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) sıralamaları adayların erişimine açmasıyla kamu personeli olmayı hedefleyen binlerce kişinin bekleyişi sona erdi. Sınava katılan adaylar, mezun oldukları alanlarda kaçıncı sırada yer aldıklarını öğrenmek için sorgulama ekranına yöneldi. Peki, 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ÖSYM AİS KPSS Lisans branş sıralaması sorgulama ekranı…
2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı. ÖSYM'nin 7 Ekim'de KPSS Lisans sınav sonuçlarını duyurmasının ardından merakla beklenen branş sıralamaları da bugün erişime açıldı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, KPSS puanları ve mezuniyet alanlarına göre oluşturulan sıralamalar sayesinde kendi branşlarındaki başarı durumlarını öğrenebilecek. KPSS branş sıralaması ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntülenebilecek. İşte, 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralama sorgulama ekranı...
2026 KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI
2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar adayların erişimine açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2026-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldığını duyurdu.
KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
2026 KPSS Lisans branş sıralamaları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle veya desteklenen e-Devlet giriş seçeneğiyle sisteme erişebilecek.
Sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili KPSS sınavının işlemler bölümünden branş bazında sıralama bilgileri görüntülenebilecek.
KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BRANŞ BAZINDA SIRALAMA HİZMETİ HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA
Branş bazında sıralama hizmeti, adayların ilgili ekranda seçmiş oldukları puan türü ve eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasında başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren, yerleştirme işlemlerine etkisi olmayan, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş bir hizmettir.
Adaylar, ilgili sınavın “Branş Bazında Sıralama” sayfasında, sahip oldukları puan türlerinden sıralamasını görmek istedikleri puan türünü seçmeli, ardından bu puan türünde hangi eğitim alanlarındaki adaylar arasındaki sıralamasını görmek istiyorsa bu alanları işaretlemelidir. Hesapla butonuna basıldığında, adayın seçmiş olduğu alanlardaki ilgili puan türünde kaçıncı sıraya denk geldiği görüntülenmektedir. İstenildiği taktirde, ekranda bulunan “Yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin.” seçeneği de işaretlenebilmektedir. Bu seçenek işaretlenerek hesaplama yapılması halinde, ilgili sınav sonuçlarına göre ÖSYM tarafından (B) grubu kadro veya pozisyonlara merkezi yerleştirme yapıldıysa, yerleştirilen adaylar sıralama işlemine dahil edilmeyecektir.
Branş bazında sıralama hizmeti, adayların e-Okul/YÖKSİS üzerinden alınarak ÖSYM bilgi sistemlerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise ilgili sınav başvurusunda yer alan eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmaktadır. Ekranda işaretlenmiş alanlardaki hem mezun hem de okuyor durumdaki adaylar sıralama işlemine dahil edilmektedir.