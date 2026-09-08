KPSS LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte KPSS sonuç takvimi adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman ilan edilecek, adaylar sonuç bilgilerine hangi ekran üzerinden ulaşabilecek? İşte ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı ve KPSS sonuç sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar...