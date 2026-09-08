KPSS LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS Lisans sürecinde adayların gözü ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlara çevrildi. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun yanı sıra Alan Bilgisi sınavlarına da giren binlerce aday, elde ettikleri puanları öğrenmek için sonuç tarihini bekliyor. KPSS sonuçlarının açıklanacağı gün ve sonuç ekranının ne zaman erişime açılacağı adaylar tarafından yakından takip edilirken, ÖSYM'nin duyuracağı takvim de merak konusu oldu. Peki, 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte ÖSYM AİS üzerinden sonuç öğrenme ekranı ve merak edilen tüm ayrıntılar...
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte KPSS sonuç takvimi adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman ilan edilecek, adaylar sonuç bilgilerine hangi ekran üzerinden ulaşabilecek? İşte ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı ve KPSS sonuç sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar...
KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.
Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başlayan sınav sürecinde, Alan Bilgisi testleri ise 12 ve 13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tüm oturumların tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yapılacak değerlendirme işlemleri sona erecek ve sonuçlar AİS ekranı üzerinden ilan edilecek.
KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
ÖSYM, KPSS Lisans sınavına ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’luk bölümünü adayların erişimine sundu. Sınava giren adaylar, soru ve cevapları 16 Eylül’e kadar ÖSYM sistemi üzerinden inceleyebilecek.
KPSS LİSANS SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?
KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama platformu üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra ilgili KPSS sonuç duyurusunu seçerek T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresi ile sisteme giriş yapabilecek. İşlemler tamamlandığında adaylar, sınav puanları ve sonuç bilgilerini aynı ekran üzerinden görüntüleyebilecek.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
2026 KPSS Lisans kapsamında düzenlenecek Alan Bilgisi sınavları 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu tüm adaylar için zorunlu olurken, Alan Bilgisi testlerine ise adaylar başvuru sırasında tercih ettikleri oturumlara göre katılım sağlayacak.