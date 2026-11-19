KPSS LİSE MEZUNU MEMUR ALIMI 2026: KPSS P94 ile personel alan kurumlar hangileri?
KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım 2026'da açıklanmasının ardından lise mezunu adaylar, KPSS P94 puanıyla personel alımı yapan kurumları araştırmaya başladı. ÖSYM'nin 2026/1 tercih kılavuzunda çok sayıda kamu kurumunun ortaöğretim mezunlarına yönelik kadro ve pozisyonlarına yer verildi. Peki, KPSS P94 ile nereye atanılır, lise mezunu memur alımı yapan kurumlar hangileri? İşte, 2026 KPSS lise mezunu memur alımı hakkında merak edilenler…
Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunları için KPSS P94 puanı, merkezi yerleştirme sürecinde belirleyici oluyor. ÖSYM'nin 2026/1 yerleştirme kılavuzunda teknisyen, destek personeli, hizmetli, şoför, aşçı ve güvenlik görevlisi gibi farklı unvanlarda kadrolar açıldı. Adaylar, tercih yapabilecekleri kurumları ve mezuniyet şartlarını incelerken yeni yerleştirme döneminin takvimini de yakından takip ediyor. Peki, KPSS lise mezunu memur alımı yapan kurumlar hangileri, adaylar hangi kadrolara başvurabiliyor? İşte, KPSS lise atama puanları 2026 ve KPSS lise mezunu alım yapan kurumlar listesi…
KPSS P94 PUANI NEDİR?
KPSS P94, Kamu Personel Seçme Sınavı'na ortaöğretim düzeyinde katılan lise mezunu adaylar için hesaplanan puan türüdür. Kamu kurumlarının lise mezunu personel alımlarında ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi yerleştirmelerde KPSS P94 puanı esas alınır.
KPSS P94 puanı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen sonuçlara göre hesaplanır. Her iki testin ağırlığı puan hesaplamasında yüzde 50'dir. Adayların sınav performansları standart puanlama sistemiyle değerlendirilir.
Ön lisans mezunları için KPSS P93, lisans mezunları için KPSS P3 puan türü kullanılırken ortaöğretim mezunlarının puan türü KPSS P94'tür.
KPSS P94 PUANI NERELERDE KULLANILIR?
KPSS P94 puanı, lise mezunu adayların kamu kurum ve kuruluşlarındaki ortaöğretim düzeyine uygun B grubu kadrolara yerleştirilmesinde kullanılır. ÖSYM'nin merkezi yerleştirme işlemlerinde adaylar, öğrenim düzeylerine ve tercih kılavuzunda belirtilen nitelik şartlarına uygun pozisyonları tercih edebilir.
Bazı kamu kurumları da kendi personel alım ilanlarında KPSS P94 puanını başvuru veya değerlendirme şartı olarak belirleyebilir. Bu nedenle adayların merkezi yerleştirme dönemlerinin yanı sıra kurumların yayımladığı personel alım ilanlarını da takip etmesi gerekir.
KPSS LİSE MEZUNU MEMUR ALIMI YAPAN KURUMLAR HANGİLERİ?
KPSS lise mezunu memur alımı yapan kurumlar, ÖSYM tarafından yayımlanan merkezi yerleştirme tercih kılavuzlarında açıklanıyor. 2026/1 KPSS tercih kılavuzunun ortaöğretim mezunlarına ayrılan Tablo-1 bölümünde kamu kurumlarının farklı unvanlardaki kadro ve pozisyonları yer aldı.
ÖSYM'nin 2026/1 tercih tablosuna göre lise mezunlarına kadro veya pozisyon açan kurumlar şöyle:
Kurumların açtığı kadro ve pozisyonlar her yerleştirme döneminde değişebiliyor. Bu nedenle listedeki kuruluşların tamamının her alım döneminde lise mezunu personel istihdam edeceği düşünülmemeli. Güncel kontenjanlar için ilgili dönemin ÖSYM tercih kılavuzu esas alınmalı.
KPSS P94 PUANIYLA HANGİ KADROLARA ATAMA YAPILIYOR?
KPSS Ortaöğretim sınavına lise mezunu adaylar katılıyor. Sınav sonucunda hesaplanan KPSS P94 puanı, ortaöğretim düzeyindeki merkezi yerleştirmelerde kullanılıyor.
2026/1 tercih kılavuzunda lise mezunlarına yönelik açılan kadro ve pozisyonlar arasında şu unvanlar bulunuyor:
Adayların tercih edebileceği kadrolar, mezun oldukları lise programına ve ilgili pozisyonun nitelik kodlarına göre belirleniyor. Özellikle teknisyen ve veteriner sağlık teknisyeni gibi mesleki unvanlarda belirli bölümlerden mezun olma şartı aranıyor. Bazı pozisyonlarda sürücü belgesi ve özel sertifika gibi ek koşullar da bulunabiliyor.
KPSS 2026/2 LİSE MEZUNU MEMUR ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS 2026/2 tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla lise mezunlarına ayrılan kadro ve kontenjanlar da belli olacak. Adaylar, kılavuzun ortaöğretim mezunlarına yönelik Tablo-1 bölümünden hangi kurumların personel alacağını, kadro unvanlarını ve başvuru şartlarını öğrenebilecek.
KPSS LİSE MEZUNU MEMUR ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS merkezi yerleştirme tercihleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaparak tercihlerini belirlenen tarihler içerisinde tamamlayabiliyor.
Tercih işlemlerinde adayların dikkat etmesi gereken başlıca noktalar şöyle:
Merkezi yerleştirmelerde adayların puanları, tercihleri ve kadroların kontenjanları dikkate alınıyor. Adayların tercih ettikleri kadroların bütün koşullarını taşımaları gerekiyor. KPSS lise mezunu memur alımı ve güncel kadro bilgileri için ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan tercih kılavuzlarının takip edilmesi önem taşıyor.