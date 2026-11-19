Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunları için KPSS P94 puanı, merkezi yerleştirme sürecinde belirleyici oluyor. ÖSYM'nin 2026/1 yerleştirme kılavuzunda teknisyen, destek personeli, hizmetli, şoför, aşçı ve güvenlik görevlisi gibi farklı unvanlarda kadrolar açıldı. Adaylar, tercih yapabilecekleri kurumları ve mezuniyet şartlarını incelerken yeni yerleştirme döneminin takvimini de yakından takip ediyor. Peki, KPSS lise mezunu memur alımı yapan kurumlar hangileri, adaylar hangi kadrolara başvurabiliyor? İşte, KPSS lise atama puanları 2026 ve KPSS lise mezunu alım yapan kurumlar listesi…