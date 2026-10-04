KPSS ÖN LİSANS OTURUM SAATLERİ 2026: ÖSYM ile KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç soru, kaç dakika?
ÖSYM tarafından KPSS Ön Lisans sınavı gerçekleşiyor. Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen binlerce aday, sınav öncesinde giriş belgeleri, oturum başlangıç saatleri ve sınav merkezlerine ilişkin detayları araştırıyor. Ön lisans programlarından mezun olan ve sınavın geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda bulunan adaylar için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sınav giriş belgesi yayımlandı. Adaylar sınav giriş belgeleriyle Ön Lisans sınavlarını olacak. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç soru, kaç dakika?
Kamu Personeli Seçme Sınavı 2026 KPSS Ön Lisans sınav tarihi belli oldu. Kamuda personel olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından uygulanacak olan Ön Lisans sınavına katılım sağlayacağı sınavın süresini merak ediyor. KPSS Ön Lisans oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Peki 2026 KPSS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte detaylar
KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim'de gerçekleşecek sınav KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve 81 ilde toplam 160 sınav merkezinde düzenlenecek.
Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. 120 sorudan oluşacak sınavda, adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.
Sınav saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI HAKKINDA BİLGİ
- 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu
Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2026 KPSS Ön Lisans'a 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu ve sınav merkezi sayısı 160'a çıkarıldı. Adayların sınava ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışma yapılmış, sınav merkezi sayısı 25 artırılmıştır. Aday sayısındaki artış, sınav hazırlığında dikkate alınarak sınav merkezi, bina ve salon kapasiteleri ile görevli atamaları bu kapsamda yapıldı." bilgisini verdi.
Sınava başvuran kadın aday sayısının erkek aday sayısından fazla olduğunu belirten Ersoy, "Adayların 989 bin 326'sı kadın, 603 bin 872'si erkeklerden oluşuyor. En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelmiş durumda. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ise 1249 aday sınava katılacak." açıklamasını yaptı.
Ersoy, sınava 6 bin 59 engelli adayın katılacağını aktararak, "Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 4 bin 293 aday bu haktan yararlandı. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 110 bina, sınav binası olarak kullanılacak. Bu binalarda 488 aday sınava katılacak." ifadelerini kullandı.
Sınavın adaylar açısından güvenli ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:
"4 bin 443 binada toplam 83 bin 465 salonda gerçekleştirilecek sınavda, toplam 218 bin 455 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması için 17 bin 726 emniyet görevlisi sahada olacak. 312 ÖSYM Temsilcisi, sınav uygulamalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona katkı sunmak amacıyla sınav merkezlerinde görevlendirildi. Sınav süreci ilgili kamu kurumları ve kuruluşlarla iş birliği çerçevesinde yürütülüyor. Alınması gereken tedbirler noktasında ilgili tüm yerel unsurlara her sınav öncesinde olduğu gibi bu sınavda da resmi yazılar yazıldı. Çeşitli sebeplerle yaşanabilecek trafik sıkışıklıklarına karşı adaylarımızın tedbir alması, daha erken yola çıkması olumsuzlukların önüne geçecek, adayların sınav binalarına erken gelmeleri faydalarına olacaktır. Tüm adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."