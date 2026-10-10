KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları için tarih belli oldu!
KPSS Ön Lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, ÖSYM'nin duyurularını yakından takip ediyor. 4 Ekim'de düzenlenen sınavın ardından cevap anahtarı erişime açılırken sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Bu kapsamda ''2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM sınav takviminde 2026 KPSS Ön Lisans sonuç tarihi bilgisine yer verilmişti. İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen ayrıntılar...
Kamu personeli olma hayaliyle KPSS Ön Lisans sınavına giren binlerce adayın gözü ÖSYM'ye çevrildi. Bu kapsamda sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranı gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde KPSS Ön Lisans sonuç tarihi 2026 bilgisi yer aldı. Adaylar, sonuçlar erişime açıldığında puanlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından öğrenebilecek. Peki 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimi ile 2026 KPSS Ön Lisans sonuç tarihi belli oldu.
Takvime göre KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.
Sonuçların hangi saatte erişime açılacağına ilişkin ise henüz resmi bir saat bilgisi bulunmuyor. Adayların güncel duyurular için ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmesi gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
ÖSYM düzenlediği snavların sonuçlarını bazen belirtilen tarihten önce açıklayabiliyor. Bu nedenle 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor.
ÖSYM tarafından sonuçların erken açıklanacağına ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı. Adayların sonuçlar için ÖSYM duyurularını yakından takip etmeleri gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCHLERİN ALINMASI
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B grubu kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B grubu kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacak.