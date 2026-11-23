KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2026: 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla memur olunur mu, nereye atanılır? KPSS P94 ile alan kurumlar hangileri?
2026 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler memur alımları ve taban puanlara çevrildi. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunları, KPSS ortaöğretim atama taban puanlarını ve tercih edebilecekleri kadroları araştırıyor. Özellikle 60, 65, 70, 75 ve 80 KPSS puanıyla hangi kurumlara yerleşilebileceği merak ediliyor. Kamu personeli alımlarında kontenjanlar, başvuru şartları ve önceki yılların taban puanları önem taşıyor. Peki, KPSS ortaöğretim 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla memur olunur mu, nereye atanılır? KPSS P94 ile alan kurumlar hangileri? İşte 2026 KPSS ortaöğretim atama puanları, başvuru yapılabilecek kadrolar, geçmiş yerleştirme sonuçları ve tercih takvimine ilişkin ayrıntılar…
2026 KPSS ortaöğretim atama puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gündeminde yerini aldı. ÖSYM tarafından 25 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen KPSS ortaöğretim sonuçları 19 Kasım'da erişime açıldı. Puanlarını öğrenen lise mezunları şimdi kamu kurumlarının açacağı kadroları, merkezi atama takvimini ve geçmiş yıllarda oluşan taban puanları inceliyor. Özellikle memur, hizmetli, destek personeli, teknisyen ve güvenlik görevlisi gibi kadrolara kaç puanla atama yapıldığı araştırılıyor. Aralık ayında gerçekleştirilecek KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme süreci öncesinde ÖSYM'nin yayımladığı son atama puanları da adaylara yol gösteriyor. Peki, KPSS ortaöğretim atama puanları 2026 kaç? KPSS 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla hangi kurumlara girilir? İşte KPSS lise atama taban puanları ve KPSS P94 ile memur alan kurumlar...
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2026 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım Perşembe günü açıklandı. Ancak yeni sınav puanlarıyla yapılacak KPSS-2026/2 merkezi yerleştirmesine ait taban puanlar henüz belli olmadı.
Atama puanları, adayların tercihleri ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek. ÖSYM'nin 24 Temmuz 2026 tarihinde açıkladığı KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçları ise önceki döneme ait taban puanları gösteriyor. Lise mezunları, yeni tercih döneminden önce bu verileri inceleyerek kadrolara ilişkin fikir edinebiliyor.
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI LİSTESİ
ÖSYM tarafından açıklanan KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçlarında lise mezunlarının atandığı kadrolara ilişkin en düşük ve en yüksek puanlar yayımlandı.
Kurum, şehir, kadro ve aranan niteliklere göre değişen taban puanlar arasında 70'in altında kalan pozisyonlar da yer aldı. Bazı hizmetli, şoför ve güvenlik görevlisi kadrolarında ise yerleştirme puanları 90'ın üzerine çıktı.
İşte önceki yerleştirme döneminde bazı kamu kurumlarında oluşan KPSS ortaöğretim atama taban puanları:
Strateji ve Bütçe Başkanlığı – Destek personeli (Ankara) - 68,85660
Gelir İdaresi Başkanlığı – Teknisyen (Ankara) - 69,03422
SGK – Destek personeli (İstanbul) - 71,57847
TCDD Taşımacılık – Vagon teknisyeni (Zonguldak) - 71,99889
Milli Güvenlik Kurulu – Hizmetli (Ankara) - 74,71325
Gelir İdaresi Başkanlığı – Aşçı (Erzincan) - 78,37606
Hazine ve Maliye Bakanlığı – Şoför (Ankara) - 87,81130
Rekabet Kurumu – Güvenlik görevlisi (Ankara) - 89,46809
Çankırı İl Özel İdaresi – Bekçi (Çankırı) - 93,84976
Hazine ve Maliye Bakanlığı – Dağıtıcı (Ankara) - 98,80391
KPSS P94 İLE PERSONEL ALAN KURUMLAR HANGİLERİ?
KPSS P94, ortaöğretim (lise) mezunlarının kamu personeli alımlarında kullanılan puan türüdür. Lise mezunları, ÖSYM tarafından yayımlanan merkezi yerleştirme kılavuzlarında kendilerine ayrılan kadro ve pozisyonları tercih edebiliyor. Ayrıca kamu kurumlarının ayrı olarak yayımladığı personel alımı ilanlarında da KPSS P94 puanı esas alınabiliyor.
ÖSYM'nin KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme kılavuzuna göre lise mezunları için kadro ve pozisyon açan kurumlar arasında şunlar yer aldı:
- Gelir İdaresi Başkanlığı
- Hazine ve Maliye Bakanlığı
- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
- TCDD Taşımacılık A.Ş.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü
- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
- Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)
- Kentsel Dönüşüm Başkanlığı
- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
- Rekabet Kurumu Başkanlığı
- Strateji ve Bütçe Başkanlığı
- Türkiye Taşkömürü Kurumu
- Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
- Kafkas Üniversitesi
- Karabük Üniversitesi
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
- Çankırı İl Özel İdaresi
- Uşak İl Özel İdaresi
- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
KPSS P94 puanıyla teknisyen, hizmetli, destek personeli, şoför, aşçı, koruma ve güvenlik görevlisi gibi farklı kadrolara başvuru yapılabiliyor. Ancak kurumların açtığı kontenjanlar ve başvuru şartları her yerleştirme döneminde değişiyor. Bu nedenle 2026 KPSS ortaöğretim puanıyla tercih yapacak adayların, KPSS-2026/2 tercih kılavuzunda açıklanacak güncel kadroları ve nitelik kodlarını incelemesi gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 VE 80 PUANLA NEREYE ATANILIR?
2026 KPSS ortaöğretim sınavından 60, 65, 70, 75 ve 80 puan alan lise mezunlarının atanabileceği kadrolar, kamu kurumlarının kontenjanlarına ve başvuru şartlarına göre değişiklik gösteriyor. Merkezi yerleştirmelerde tüm kadrolar için geçerli sabit bir atama puanı bulunmuyor.
ÖSYM'nin KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçlarına göre 60 ve 65 puanla atama gerçekleşmezken 70 puanla bazı destek personeli ve teknisyen kadrolarına yerleşildi. 75 puanla destek personeli, teknisyen, veteriner sağlık teknisyeni, vagon teknisyeni ve hizmetli kadrolarında; 80 puanla ise bu kadroların yanı sıra aşçı pozisyonlarında da yerleştirmeler yapıldı.
Ancak yerleştirmeler adayların KPSS P94 puanlarına, tercih sıralamalarına, kontenjanlara ve aranan niteliklere göre gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 2024 KPSS puanlarıyla yapılan KPSS-2026/1 yerleştirmelerinde oluşan taban puanlar, 2026 KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla yapılacak yeni atamalarda kesin yerleşme anlamına gelmiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM'nin 2026 yılı takvimine göre KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak ve 24 Aralık 2026 Perşembe günü sona erecek.
Lise, ön lisans ve lisans mezunları, öğrenim düzeylerine uygun kadrolar için belirtilen tarihlerde tercih yapabilecek.
Kamu kurumlarının açacağı kontenjanlar, kadro unvanları ve özel başvuru şartları ise ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS-2026/2 tercih kılavuzunda açıklanacak. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2026 KPSS ortaöğretim sınavından alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak.
Adaylar, 2026 KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla geçerlilik süresi içinde ilan edilen ve şartlarını karşıladıkları kamu kadrolarına başvurabilecek.