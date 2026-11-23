KPSS P94 İLE PERSONEL ALAN KURUMLAR HANGİLERİ?

KPSS P94, ortaöğretim (lise) mezunlarının kamu personeli alımlarında kullanılan puan türüdür. Lise mezunları, ÖSYM tarafından yayımlanan merkezi yerleştirme kılavuzlarında kendilerine ayrılan kadro ve pozisyonları tercih edebiliyor. Ayrıca kamu kurumlarının ayrı olarak yayımladığı personel alımı ilanlarında da KPSS P94 puanı esas alınabiliyor.

ÖSYM'nin KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme kılavuzuna göre lise mezunları için kadro ve pozisyon açan kurumlar arasında şunlar yer aldı:

- Gelir İdaresi Başkanlığı

- Hazine ve Maliye Bakanlığı

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)

- TCDD Taşımacılık A.Ş.

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü

- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

- Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)

- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)

- Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

- Rekabet Kurumu Başkanlığı

- Strateji ve Bütçe Başkanlığı

- Türkiye Taşkömürü Kurumu

- Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

- Kafkas Üniversitesi

- Karabük Üniversitesi

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

- Çankırı İl Özel İdaresi

- Uşak İl Özel İdaresi

- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

KPSS P94 puanıyla teknisyen, hizmetli, destek personeli, şoför, aşçı, koruma ve güvenlik görevlisi gibi farklı kadrolara başvuru yapılabiliyor. Ancak kurumların açtığı kontenjanlar ve başvuru şartları her yerleştirme döneminde değişiyor. Bu nedenle 2026 KPSS ortaöğretim puanıyla tercih yapacak adayların, KPSS-2026/2 tercih kılavuzunda açıklanacak güncel kadroları ve nitelik kodlarını incelemesi gerekiyor.