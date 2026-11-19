KPSS 55 puanla memur olunur mu, 60 puanla hangi kurumlara girilir veya 70-80 puanla hangi kadrolar tercih edilebilir sorularının yanıtı, açılan kontenjanlara göre değişiyor. Merkezi yerleştirmelerde bazı kadroların taban puanları daha düşük seviyelerde oluşabilirken, talebin yoğun olduğu kurum ve şehirlerde daha yüksek puanlarla yerleştirme yapılabiliyor.

Adayların kendi puanlarına uygun seçenekleri belirleyebilmesi için geçmiş KPSS ortaöğretim atama puanlarını kurum, kadro ve şehir bazında incelemesi gerekiyor. Önceki yerleştirmelerde oluşan puanlar fikir verse de 2026 KPSS atamalarında aynı puanların oluşacağı garanti edilemiyor.