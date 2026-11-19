KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2026 | KPSS 55, 58, 60, 65, 70 ve 80 puanla nereye girilir?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, KPSS atama puanları ve lise mezunlarına yönelik memur alımlarını araştırmaya başladı. KPSS 55, 58, 60, 61, 63, 65, 70 ve 80 puanla nereye girilir, KPSS P94 kadroları nelerdir? Geçmiş dönem yerleştirme sonuçları, adayların tercih sürecinde yol gösteriyor. Peki, KPSS 58, 60, 61, 63, 65, 70 ve 80 puanla nereye girilir? İşte, KPSS P94 kadroları ve KPSS ortaöğretim taban puanları hakkında merak edilenler…
2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adaylar için tercih süreci gündeme geldi. Adaylar, sonuç ekranında açıklanan KPSS P94 puanlarını değerlendirerek hangi kurumlara başvurabileceklerini öğrenmek istiyor. Ancak KPSS ortaöğretim atama puanları, her kadronun kontenjanına, başvuru koşullarına ve tercih yapan adayların puanlarına göre değişiyor. Bu nedenle geçmiş yılların KPSS taban puanları, tercih yapmayı planlayan adaylar için önemli bir karşılaştırma kaynağı oluşturuyor. Peki, KPSS 55 puanla nereye girilir? İşte, KPSS ortaöğretim atama puanları 2026…
KPSS ORTAÖĞRETİM 55, 58, 60, 61, 63, 65, 70 VE 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?
KPSS ortaöğretim 55, 58, 60, 61, 63, 65, 70 ve 80 puanla nereye girilir sorusu, sonuçların açıklanmasının ardından adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Lise KPSS puanıyla memur olmak isteyen adayların yerleştirme işlemlerinde KPSS P94 puanı kullanılıyor.
KPSS 55 puanla memur olunur mu, 60 puanla hangi kurumlara girilir veya 70-80 puanla hangi kadrolar tercih edilebilir sorularının yanıtı, açılan kontenjanlara göre değişiyor. Merkezi yerleştirmelerde bazı kadroların taban puanları daha düşük seviyelerde oluşabilirken, talebin yoğun olduğu kurum ve şehirlerde daha yüksek puanlarla yerleştirme yapılabiliyor.
Adayların kendi puanlarına uygun seçenekleri belirleyebilmesi için geçmiş KPSS ortaöğretim atama puanlarını kurum, kadro ve şehir bazında incelemesi gerekiyor. Önceki yerleştirmelerde oluşan puanlar fikir verse de 2026 KPSS atamalarında aynı puanların oluşacağı garanti edilemiyor.
KPSS P94 KADROLARI NELER? LİSE MEZUNLARI HANGİ KURUMLARA GİREBİLİR?
KPSS P94, ortaöğretim mezunu adayların kamu personeli yerleştirmelerinde kullanılan puan türü olarak öne çıkıyor. Lise mezunları, öğrenim durumlarına ve tercih kılavuzunda belirtilen niteliklere uygun kadrolar için başvuruda bulunabiliyor.
KPSS P94 ile personel alımı yapabilen kurumlar arasında bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşları bulunuyor. Geçmiş alımlarda Devlet Su İşleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kurumların ortaöğretim düzeyindeki kadroları da adayların tercih seçenekleri arasında yer aldı.
KPSS lise mezunu memur alımı kapsamında açılan kadroların unvanları, kontenjanları ve özel şartları her yerleştirme döneminde yayımlanan ÖSYM tercih kılavuzunda açıklanıyor. Bu nedenle adayların yalnızca KPSS P94 puanına değil, mezuniyet alanlarına ve kadrolar için belirlenen nitelik kodlarına da dikkat etmesi gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2026 NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS ortaöğretim taban puanları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından belli oluyor. Bir kadroya yerleşen son adayın KPSS puanı, o kadronun taban puanını oluşturuyor.
KPSS atama puanları listesi incelenirken kurum, kadro unvanı ve şehir bilgilerinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Aynı kurumun farklı şehirlerdeki kadrolarında bile taban puanlar değişebiliyor. Adaylar, ÖSYM'nin geçmiş merkezi yerleştirme sonuçlarını inceleyerek KPSS P94 puanıyla hangi kadrolara yerleşildiğini görebiliyor.
2026 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmış olması, yeni dönemin atama taban puanlarının da belli olduğu anlamına gelmiyor. 2026 yılına ait güncel taban puanlar, ilgili merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli oluyor. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sonuçlar, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar geçerliliğini koruyor.
2026 KPSS Ortaöğretim sınavına giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına katılması halinde ortaöğretim düzeyindeki puanlarının geçerliliği, ilgili sınav sonucunun açıklandığı tarihte sona eriyor. Takip eden KPSS A Grubu sınavına girmek ise ortaöğretim sınav sonuçlarının geçerliliğini etkilemiyor.
KPSS P94 PUANIYLA ATAMA NASIL YAPILIR?
KPSS P94 puanıyla B grubu kadrolara yerleştirme, ÖSYM tarafından adayların puanları, tercihleri ve kadro kontenjanları dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Adayların tercih işlemlerini ÖSYM tarafından yayımlanan merkezi yerleştirme kılavuzundaki koşullara göre yapması gerekiyor.
Merkezi yerleştirmeyle bir kadroya yerleşen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın atama işlemlerine alınabiliyor. Ancak adayların kadro için belirlenen genel ve özel şartları taşıması, istenen belgeleri süresi içinde teslim etmesi gerekiyor. Şartları karşılamayan veya gerekli belgeleri sunamayan adayların atamaları gerçekleştirilmiyor.