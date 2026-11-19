2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumunun ardından adayların beklediği sonuç duyurusu geldi. Lise ve dengi okul mezunlarının katıldığı sınavın sonuçlarıyla birlikte adayların KPSS puanları da belli oldu. Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen adaylar, sonuç belgelerine ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabiliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulaması nereden ve nasıl yapılır? İşte, 2026 ÖSYM KPSS lise sonuç sorgulama ekranı…