SON DAKİKA | KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı! 2026 ÖSYM KPSS lise sonuç sorgulama ekranı
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM tarafından 19 Kasım 2026 Perşembe günü erişime açıldı. 25 Ekim'de düzenlenen lise düzeyi KPSS'ye katılan adaylar, sınav puanlarını ve başarı durumlarını ÖSYM sonuç sorgulama ekranından öğrenebiliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte 2026 KPSS lise sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumunun ardından adayların beklediği sonuç duyurusu geldi. Lise ve dengi okul mezunlarının katıldığı sınavın sonuçlarıyla birlikte adayların KPSS puanları da belli oldu. Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen adaylar, sonuç belgelerine ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabiliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulaması nereden ve nasıl yapılır? İşte, 2026 ÖSYM KPSS lise sonuç sorgulama ekranı…
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sonuçlarını 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıkladı. 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından puanlarını görüntüleyebiliyor.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınavda adaylara toplam 120 soru yöneltilmişti. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların kamu personeli alımlarında kullanacağı KPSS puanları da belli oldu.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
Adaylar, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Sonuç belgesine ulaşmak isteyenlerin T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor.
KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların şu adımları izlemesi yeterli:
Adaylar, sonuç belgelerini sistem üzerinden görüntüleyebilir ve ihtiyaç duymaları halinde kaydedebilir.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise mevcut sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar geçerliliğini koruyacak.
Adaylar, elde ettikleri KPSS puanlarını geçerlilik süresi içerisinde ilgili kamu personeli alımlarında ve merkezi yerleştirme süreçlerinde kullanabilecek.