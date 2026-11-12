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        Haberler Bilgi KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        KPSS Ortaöğretim sınavının 25 Ekim'de uygulanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Kamuda istihdam sağlamak isteyen adaylar için açıklanacak olan KPSS ortaöğretim sonucu açıklandığı tarihten itibaren tam iki yıl süreyle geçerliliğini koruyacak. Peki KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, KPSS sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 15:39 Güncelleme:
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        Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran binlerce adayın merakla beklediği 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları için geri sayım başladı. 25 Ekim 2026 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. İşte, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS Ortaöğretim (Lise) sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü resmi olarak adayların erişimine açılacak.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

        Sınavdan alınan puanların geçerlilik süresi de mevzuatla birlikte adayların bilgisine sunuluyor. 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak olan 2026 KPSS Ortaöğretim sınav puanları, açıklandığı tarihten itibaren tam iki yıl süreyle geçerliliğini koruyacak.

        Adaylar bu iki yıllık süre zarfında açılacak olan ÖSYM merkezi yerleştirme ilanlarında ve kurumsal sözleşmeli alımlarda KPSSP94 puanlarını kullanarak tercih hakkı elde edecek. Yeni bir sınav yapılamaması durumunda ise mevcut puanların geçerlilik süresi bir sonraki sınavın açıklanma tarihine kadar uzuyor.

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        KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Sonuçların ilan edileceği saate ilişkin ise henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Açıklanacak sonuçlarla birlikte adayların KPSS P94 puanları belli olacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

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        #KPSS
        #KPSS ortaöğretim
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