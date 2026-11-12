KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim (Lise) sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü resmi olarak adayların erişimine açılacak.

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KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Sınavdan alınan puanların geçerlilik süresi de mevzuatla birlikte adayların bilgisine sunuluyor. 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak olan 2026 KPSS Ortaöğretim sınav puanları, açıklandığı tarihten itibaren tam iki yıl süreyle geçerliliğini koruyacak.

Adaylar bu iki yıllık süre zarfında açılacak olan ÖSYM merkezi yerleştirme ilanlarında ve kurumsal sözleşmeli alımlarda KPSSP94 puanlarını kullanarak tercih hakkı elde edecek. Yeni bir sınav yapılamaması durumunda ise mevcut puanların geçerlilik süresi bir sonraki sınavın açıklanma tarihine kadar uzuyor.