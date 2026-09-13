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        Haberler Bilgi KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Lisans sonuç tarihi belli oldu

        KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Lisans sonuç tarihi belli oldu

        2026 KPSS Lisans sonuçları için tarih belli oldu. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS sonuç tarihi ve sonuçların sorgulanacağı ekran belli oldu. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Lisans sonuç tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 10:58 Güncelleme:
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        1

        KPSS Lisans sınav maratonunda sona gelindi. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Alan Bilgisi oturumlarıyla sınav süreci tamamlandı. Sınavlara katılan binlerce aday şimdi ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlara odaklandı. Peki, 2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, KPSS Alan Bilgisi sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı sonuç tarihine ilişkin bilgiler…

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        2026 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin sonuçlar aynı tarihte adayların erişimine açılacak.

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        KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12 ve 13 Eylül tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. Alan Bilgisi sınavlarına katılan adaylar sonuçlarını 7 Ekim 2026 tarihinde öğrenebilecek. ÖSYM tarafından sınav takviminde belirtilen tarihte sonuçların erişime açılması bekleniyor.

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        KPSS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

        KPSS sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra KPSS sonuç bilgilerini ve puanlarını görüntüleyebilecek. KPSS sonuç ekranına ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

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        KPSS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde KPSS Lisans sonuç tarihi 7 Ekim 2026 olarak açıklandı. Sonuçların bu tarihten önce açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin ise ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor. Bu nedenle adayların, sonuçların erken açıklanacağı yönündeki iddialar yerine ÖSYM'nin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

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        #KPSS
        #KPSS sonuçları
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        #kpss lisans sonuç tarihi
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