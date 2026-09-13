KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Lisans sonuç tarihi belli oldu

KPSS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde KPSS Lisans sonuç tarihi 7 Ekim 2026 olarak açıklandı. Sonuçların bu tarihten önce açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin ise ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor. Bu nedenle adayların, sonuçların erken açıklanacağı yönündeki iddialar yerine ÖSYM'nin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.