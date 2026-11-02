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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM ile 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

        KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM ile 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

        Lise mezunları ve belirli şartları sağlayan lise öğrencilerinin katılım gösterdiği KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından 25 Ekim'de gerçekleşen sınavın ardından gözler KPSS sonuç sorgulama ekranına çevrildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından puanlar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 01:47 Güncelleme:
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        KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunlarına yönelik sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. 25 Ekim’de gerçekleşen sınav sonrası gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklanacağı tarih

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) Ortaöğretim oturumunun sonuçları, 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak

        Adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine ilişkin değerlendirme işlemleri, ÖSYM’nin yayımladığı sınav kılavuzundaki kurallara göre yapılacak. İşlemlerin tamamlanmasının ardından puanlar, ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılacak.

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        ÖSYM KPSS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

        Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle giriş yaparak puanlarına kolayca ulaşabilecek.

        ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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