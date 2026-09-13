KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM ile 13 Eylül 2026 KPSS Alan Bilgisi 2. gün soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
13 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Alan Bilgisi 2. gün oturumunun tamamlanmasının ardından adayların gözü ÖSYM'ye çevrildi. Sınavda çıkan soruları kontrol etmek ve doğru cevaplarını karşılaştırmak isteyen adaylar, KPSS soruları ve cevapları ile soru kitapçığının yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Peki, 13 Eylül KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte ÖSYM'deki son durum...
2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavının ikinci gün oturumu 13 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. Özellikle KPSS soruları ve cevapları, KPSS soru kitapçığı ve KPSS cevap anahtarı aramaları sınavın ardından öne çıktı. Peki, 3 Eylül 2026 KPSS Alan Bilgisi 2. gün soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte, ÖSYM ile KPSS soruları ve cevapları hakkında merak edilenler…
13 EYLÜL KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
13 Eylül 2026 KPSS Alan Bilgisi 2. gün soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.
ÖSYM'nin açıklama yapmasının ardından adaylar, 13 Eylül KPSS Alan Bilgisi oturumunda çıkan sorular ile cevap anahtarına resmi kanallar üzerinden ulaşabilecek.
ÖSYM 2026 KPSS SORULARI VE CEVAPLARI DUYURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN.
KPSS SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ÖSYM'nin 13 Eylül KPSS Alan Bilgisi 2. gün soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı saate ilişkin henüz resmi bir açıklaması bulunmuyor.
ÖSYM'nin KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarını erişime açmasının ardından adaylar, sınavda işaretledikleri cevapları kontrol ederek tahmini netlerini hesaplayabilecek.
KPSS ALAN BİLGİSİ 2. GÜNDE HANGİ TESTLER VARDI?
KPSS Alan Bilgisi sınavının ikinci gün oturumu 13 Eylül Pazar günü yapıldı. Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen alanlara göre ilgili testlere katıldı.
Sınavın tamamlanmasının ardından adayların en çok araştırdığı konular arasında KPSS İstatistik soruları ve cevapları, KPSS Kamu Yönetimi soruları, KPSS Uluslararası İlişkiler soruları ve diğer Alan Bilgisi testlerine ait cevaplar yer alacak.
KPSS CEVAP ANAHTARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?
KPSS Alan Bilgisi cevap anahtarı, ÖSYM tarafından yayımlandığında resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Sınava giren adaylar, soru kitapçığının tamamına Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebilecek.