KYK 2026 2027 burs sonuçları sorgulama ekranı: GSB ile KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR OLDU?

2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden güncellenecek.

KYK BURSU KİMLERE VERİLİR? (GERİ ÖDEMESİZ)

KYK bursu, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere geri ödemesiz olarak verilir. Değerlendirme sürecinde öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, sosyal durumu ve başarı bilgileri baz alınır.

Öncelikli Burs Verilen Gruplar:

Şehit çocukları (bekar) veya şehit bekar kardeşleri, gazi çocukları veya gazi kendisi.

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olduğu tespit edilenler.

Anne ve babasının her ikisi de vefat etmiş olan bekar öğrenciler.

Darüşşafaka Lisesi mezunları veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki yetiştirme yurtlarında barınarak koruma altında kalanlar.

Amatör milli sporcular.

ÖSYM tarafından yapılan sınavda ham puan bazında ilk 100’e giren öğrenciler (Cahit Arf Başarı Bursu)

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.