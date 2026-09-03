KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman başlayacak?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim dönemine ait KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru takvimi henüz belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni döneme ilişkin resmi bir başvuru duyurusu yayımlanmış değil.

Burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih, GSB’nin yapacağı açıklamayla netlik kazanacak. Bu nedenle öğrencilerin Bakanlığın resmi kanallarından gelecek duyuruları takip etmesi gerekiyor.

2025-2026 eğitim öğretim dönemine ilişkin KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, 13 Ekim 2025 tarihinde başlamış ve 17 Ekim 2025 saat 23.59’da tamamlanmıştı.