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        Haberler Bilgi KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman başlayacak?

        KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman başlayacak?

        Üniversite ders dönemi yaklaşırken öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları geliyor. 2026-2027 eğitim yılında devlet desteğinden yararlanmak isteyen milyonlarca öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanacak başvuru takvimini bekliyor. Her yıl olduğu gibi başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden yapılması beklenirken, gözler resmi duyuruya çevrildi. Peki, 2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri belli oldu mu, KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte yeni dönem KYK başvuru süreciyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 17:46 Güncelleme:
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        Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına destek olmak için başvurduğu KYK burs ve öğrenim kredisi programında 2026-2027 dönemi için bekleyiş başladı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni eğitim yılında maddi destek almak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) yayımlayacağı başvuru takvimine odaklandı. Başvuruların yine e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesi beklenirken, öğrenciler başvuru tarihleriyle birlikte kimlerin burs veya kredi alabileceğini, değerlendirme sürecini ve sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, GSB başvuru tarihlerini açıkladı mı? İşte yeni dönem KYK burs ve kredi başvurularıyla ilgili merak edilen tüm bilgiler...

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        KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim dönemine ait KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru takvimi henüz belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni döneme ilişkin resmi bir başvuru duyurusu yayımlanmış değil.

        Burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih, GSB’nin yapacağı açıklamayla netlik kazanacak. Bu nedenle öğrencilerin Bakanlığın resmi kanallarından gelecek duyuruları takip etmesi gerekiyor.

        2025-2026 eğitim öğretim dönemine ilişkin KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, 13 Ekim 2025 tarihinde başlamış ve 17 Ekim 2025 saat 23.59’da tamamlanmıştı.

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        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, öğrenciler tarafından e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecinde burs ve kredi için iki ayrı işlem yapılmasına gerek bulunmuyor, adaylar tek başvuru formu üzerinden değerlendirmeye alınıyor.

        Formda öğrencilerin maddi durumu, aile yapısı, öğrenim bilgileri ve sosyal koşullarına ilişkin çeşitli bilgiler talep ediliyor. Girilen beyanlar, ilgili kamu kurumlarındaki kayıtlarla karşılaştırılarak inceleniyor. Yapılan değerlendirme sonunda şartları karşılayan öğrencilerden bir bölümüne karşılıksız burs, diğerlerine ise geri ödemeli öğrenim kredisi veriliyor.

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        KYK 2026-2027 BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2026 yılı Ocak ayından itibaren ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen KYK burs ve öğrenim kredisi tutarı aylık 4 bin TL olarak uygulanmaya başladı.

        2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

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        KYK BURS VE KREDİ VERİLİRKEN ÖNCELİKLİ KİŞİLER KİMLER?

        GSB, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını değerlendirirken öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alıyor. Bazı öğrenci grupları ise mevzuatta yer alan öncelik hükümleri kapsamında değerlendiriliyor. Başvuru sırasında bilgileri sistem üzerinden doğrulanan başlıca öncelikli gruplar şöyle sıralanıyor:

        - Şehitlerin çocukları ile bekâr kardeşleri ve gazilerin çocukları,

        - Sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzeri engeli bulunduğu belgelenen öğrenciler,

        - Anne ve babası hayatını kaybetmiş öğrenciler,

        - Devlet koruması altında yetişenler ile Darüşşafaka Lisesi mezunları,

        - Milli sporcu belgesine sahip öğrenciler.

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