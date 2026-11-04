KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? e-devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündeminde sonuçların açıklanacağı tarih yer alıyor. Ekim ayında başvurularını gerçekleştiren binlerce üniversite öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin sonuçlanmasını bekliyor. Yapılacak incelemelerin ardından karşılıksız burs almaya hak kazanan öğrenciler ile geri ödemeli öğrenim kredisi verilecek adaylar belirlenecek. Sonuçların e-Devlet üzerinden erişime açılması beklenirken öğrenciler, açıklama tarihine ve sorgulama işlemlerine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak? İşte KYK burs ve kredi sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...