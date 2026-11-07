KYK burs ve kredi ücretleri: 2026-2027 KYK bursu ne kadar, KYK ilk bursu ne zaman yatacak?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK burs ödeme takvimi ve burs miktarları üniversite öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK burs ve kredi programından yararlanmaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödemelerin hangi tarihte hesaplara aktarılacağını araştırmayı sürdürüyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için belirlenen ödeme tutarları yakından takip ediliyor. Peki, 2026-2027 KYK bursu ne kadar, ilk burs ödemesi ne zaman yatacak? İşte KYK burs ve kredi ödeme takvimi...
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ödeme süreci gündeme geldi. Başvuru sonuçlarında burs almaya hak kazanan öğrenciler ile öğrenim kredisi kullanacak öğrenciler, ilk ödeme tarihini mercek altına aldı. KYK ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara yatırılıyor. Peki, KYK bursu kaç TL oldu ve 2026-2027 KYK ilk bursu hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte KYK burs miktarı...
2026-2027 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
2026 yılında geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi ücretleri, eğitim seviyesine göre farklılık gösteriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının açıkladığı mevcut tarifeye göre burs ve kredi tutarları şöyle:
Öğrenim düzeyiAylık burs ve kredi
Ön lisans ve lisans4.000 TL
Yüksek lisans8.000 TL
Doktora12.000 TL
KYK İLK BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi sonuçlarının 6 Kasım'da açıklanmasının ardından gözler ilk ödeme tarihine çevrildi. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilk ödemelerin yapılacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.
GSB'nin mevcut uygulamasına göre ilk kez burs veya kredi alacak öğrencilere, öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılıyor. Normal aylık ödemeler ise öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor. İlk ödemenin geçmiş aylara ait tutarları kapsaması bekleniyor.
KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME Mİ YAPILACAK?
KYK burs ve kredi sonuçlarının kasım ayında açıklanması nedeniyle öğrenciler, ekim, kasım ve aralık aylarına ait ödemelerin toplu yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor.
İlk ödemenin ocak ayına kalması durumunda üç aylık ödeme yapılması gündeme gelebilir. Bu durumda lisans öğrencilerine mevcut aylık ücret üzerinden toplam 12 bin TL ödeme yapılması söz konusu olabilir. Ancak ödeme tarihi ve toplu ödeme miktarı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle öğrencilerin GSB tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor.
KYK BURSU TAAHHÜTNAME ONAYI SON GÜN NE ZAMAN?
KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme alabilmesi için taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-2027 dönemi için taahhütname onayının son tarihi 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59 olarak belirlendi.
Öğrencilerin e-Devlet üzerinden burs veya kredi taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor. 18 yaşından küçük öğrencilerde ise öncelikle anne veya babanın veli onayı vermesi, ardından öğrencinin kendi hesabından taahhütname işlemini tamamlaması gerekiyor.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ HANGİ BANKAYA YATACAK?
KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Ödeme hakkı kazanan öğrenciler, banka hesapları ve Bankkart işlemleri üzerinden ödemelerini takip edebiliyor.
İlk ödeme sürecinde öğrencilerin taahhütname onayını tamamlaması ve kendilerine ait ödeme bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor. Aylık ödemeler ise T.C. kimlik numarasının son rakamına göre belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara aktarılıyor.