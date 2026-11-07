KYK BURSU TAAHHÜTNAME ONAYI SON GÜN NE ZAMAN?

KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme alabilmesi için taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-2027 dönemi için taahhütname onayının son tarihi 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59 olarak belirlendi.

Öğrencilerin e-Devlet üzerinden burs veya kredi taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor. 18 yaşından küçük öğrencilerde ise öncelikle anne veya babanın veli onayı vermesi, ardından öğrencinin kendi hesabından taahhütname işlemini tamamlaması gerekiyor.