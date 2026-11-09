KYK bursları ne zaman yatacak? 2026-2027 lisans, yüksek lisans ve doktora KYK burs ve kredi ilk ödeme tarihi ayın kaçında?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının 6 Kasım 2026'da açıklanmasının ardından gözler ilk ödeme tarihi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, ekim ayını da kapsayan ilk ödemelerin hangi gün hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Peki, 2026-2027 KYK burs ve kredi ayın kaçında yatırılmaya başlayacak? İşte, KYK burs ilk ödeme tarihlerine ilişkin detaylar…
2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ilk ödeme tarihine odaklandı. Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, ekim ayını da kapsayan ilk ödemenin hesaplara hangi tarihte yatırılacağını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının taahhütname onayı için belirlediği son tarih de yaklaşırken gözler “KYK bursları ne zaman yatacak? 2026-2027 ilk ödeme tarihi ayın kaçında?” sorularının yanıtına çevrildi. İşte, KYK burs ve kredi ödeme takvimi hakkında merak edilenler…
KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK, İLK ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilk ödeme gününe ilişkin kesin bir tarih açıklanmadı. Bu nedenle lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ödeme takvimiyle ilgili resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.
İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere normal öğrenim süreleri boyunca ödeme yapılıyor. İlk ödeme döneminde, başvurunun yapıldığı eğitim öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayı da ödeme kapsamına alınıyor.
2026-2027 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
2026 yılında geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre değişiyor. Mevcut ödeme tarifesine göre öğrencilere yapılan aylık ödemeler şöyle:
Ön lisans ve lisans: 4.000 TL
Yüksek lisans: 8.000 TL
Doktora: 12.000 TL
Burs ve öğrenim kredisi ödemelerinde eğitim düzeyine göre belirlenen bu tutarlar uygulanıyor.
KYK BURSU TAAHHÜTNAME ONAYI SON GÜN NE ZAMAN?
KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme alabilmesi için taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığının açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı taahhütname onayının son tarihi 11 Kasım 2026 Çarşamba, saat 23.59 olarak belirlendi.
KYK BURSU İLK ÖDEMEDE EKİM AYI DAHİL Mİ?
İlk kez KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için ilk ödeme, başvurunun yapıldığı eğitim öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayını da kapsıyor.
2026-2027 döneminde burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ilk ödemesinde ekim ayına ait tutar da yer alacak. Ödemelerin hesaplara aktarılacağı kesin tarih ise Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklayacağı takvimle netleşecek.