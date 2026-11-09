Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi KYK bursları ne zaman yatacak? 2026-2027 lisans, yüksek lisans ve doktora KYK burs ve kredi ilk ödeme tarihi ayın kaçında?

        KYK bursları ne zaman yatacak? 2026-2027 lisans, yüksek lisans ve doktora KYK burs ve kredi ilk ödeme tarihi ayın kaçında?

        KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının 6 Kasım 2026'da açıklanmasının ardından gözler ilk ödeme tarihi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, ekim ayını da kapsayan ilk ödemelerin hangi gün hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Peki, 2026-2027 KYK burs ve kredi ayın kaçında yatırılmaya başlayacak? İşte, KYK burs ilk ödeme tarihlerine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 12:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ilk ödeme tarihine odaklandı. Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, ekim ayını da kapsayan ilk ödemenin hesaplara hangi tarihte yatırılacağını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının taahhütname onayı için belirlediği son tarih de yaklaşırken gözler “KYK bursları ne zaman yatacak? 2026-2027 ilk ödeme tarihi ayın kaçında?” sorularının yanıtına çevrildi. İşte, KYK burs ve kredi ödeme takvimi hakkında merak edilenler…

        2

        KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK, İLK ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilk ödeme gününe ilişkin kesin bir tarih açıklanmadı. Bu nedenle lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ödeme takvimiyle ilgili resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

        3

        İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere normal öğrenim süreleri boyunca ödeme yapılıyor. İlk ödeme döneminde, başvurunun yapıldığı eğitim öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayı da ödeme kapsamına alınıyor.

        4

        2026-2027 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2026 yılında geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre değişiyor. Mevcut ödeme tarifesine göre öğrencilere yapılan aylık ödemeler şöyle:

        Ön lisans ve lisans: 4.000 TL

        Yüksek lisans: 8.000 TL

        Doktora: 12.000 TL

        Burs ve öğrenim kredisi ödemelerinde eğitim düzeyine göre belirlenen bu tutarlar uygulanıyor.

        5

        KYK BURSU TAAHHÜTNAME ONAYI SON GÜN NE ZAMAN?

        KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme alabilmesi için taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor.

        6

        Gençlik ve Spor Bakanlığının açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı taahhütname onayının son tarihi 11 Kasım 2026 Çarşamba, saat 23.59 olarak belirlendi.

        7

        KYK BURSU İLK ÖDEMEDE EKİM AYI DAHİL Mİ?

        İlk kez KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için ilk ödeme, başvurunun yapıldığı eğitim öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayını da kapsıyor.

        8

        2026-2027 döneminde burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ilk ödemesinde ekim ayına ait tutar da yer alacak. Ödemelerin hesaplara aktarılacağı kesin tarih ise Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklayacağı takvimle netleşecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa Kalesi'ni ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa Kalesi'ni ziyaret etti  (AA)  

        #KYK
        #KYK burs
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da
        Dünyanın iklim gündemi Antalya'da
        Hegseth'e azil oylaması kapıda
        Hegseth'e azil oylaması kapıda
        Valizini korunmak için kalkan yaptı! Müşteriye satırlı saldırı
        Valizini korunmak için kalkan yaptı! Müşteriye satırlı saldırı
        Trump seçim yenilgisinden İran'a saldırıları sorumlu tuttu
        Trump seçim yenilgisinden İran'a saldırıları sorumlu tuttu
        Otobüs otoyolda geri manevra yaptı, yolcular isyan etti!
        Otobüs otoyolda geri manevra yaptı, yolcular isyan etti!
        13 yaşındaki Melek'in ölümünde sır perdesi aralandı! Tetiğe en yakını basmış
        13 yaşındaki Melek'in ölümünde sır perdesi aralandı! Tetiğe en yakını basmış
        3 yıl sonra muhteşem seri
        3 yıl sonra muhteşem seri
        Müzede korunuyordu... 2,5 milyon yıllık çıktı
        Müzede korunuyordu... 2,5 milyon yıllık çıktı
        "Anka kuşu gibi küllerinden doğdu!"
        "Anka kuşu gibi küllerinden doğdu!"
        Yeni evli çift hayatının şokunu yaşadı! 12 dakikada çaldılar
        Yeni evli çift hayatının şokunu yaşadı! 12 dakikada çaldılar
        Tuvalet molaları ve e-postalar delil oldu
        Tuvalet molaları ve e-postalar delil oldu
        ABD'nin İsrail elçisinden 'geri adım'
        ABD'nin İsrail elçisinden 'geri adım'
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        "Vlahovic döndü Beşiktaş ayağa kalktı"
        "Vlahovic döndü Beşiktaş ayağa kalktı"
        Evliliğini kurtarmak istiyor
        Evliliğini kurtarmak istiyor
        Meydan okudular
        Meydan okudular
        5,5 aylık Aybüke, annesinin karaciğeriyle hayata tutundu
        5,5 aylık Aybüke, annesinin karaciğeriyle hayata tutundu
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"