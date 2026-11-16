KYK bursu ne kadar olacak? 2026-2027 KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak?

2026-2027 KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

2026 yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre belirlenmiş durumda. Mevcut tarifeye göre ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.

2027 yılında geçerli olacak yeni burs miktarları için henüz resmi bir zam açıklaması yapılmadı. Yeni yıl öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayla birlikte burs ve kredi tutarlarının güncellenmesi bekleniyor.

Mevcut KYK burs ve kredi miktarları şöyle:

- Ön lisans ve lisans: 4.000 TL

- Yüksek lisans: 8.000 TL

- Doktora: 12.000 TL