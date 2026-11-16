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        Haberler Bilgi KYK bursu ne kadar olacak? 2026-2027 KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak?

        KYK bursu ne kadar olacak? 2026-2027 KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin gözü ödeme takvimine çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 6 Kasım'da duyurulan sonuçların ardından burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler ilk ödeme tarihini araştırmaya başladı. Üniversite öğrencileri, yeni dönemde hesaplarına yatırılacak aylık burs miktarını da merak ediyor. 2026 yılı için lisans öğrencilerine 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL ödeme yapılıyor. Peki, KYK bursu ne kadar olacak, KYK burs ve öğrenim kredisi ne zaman yatacak? İşte 2026-2027 KYK burs ve kredi ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 22:05 Güncelleme:
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        1

        KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri için taahhütname onay süreci sona erdi. Ödeme almaya hazırlanan öğrenciler, ilk burs ve kredi ödeme takvimini mercek altına aldı. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak, ekim, kasım ve aralık aylarının ödemeleri toplu olarak mı yapılacak? İşte 2026 KYK ödeme tarihleri ve burs miktarına ilişkin son gelişmeler...

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        2026-2027 KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

        2026 yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre belirlenmiş durumda. Mevcut tarifeye göre ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.

        2027 yılında geçerli olacak yeni burs miktarları için henüz resmi bir zam açıklaması yapılmadı. Yeni yıl öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayla birlikte burs ve kredi tutarlarının güncellenmesi bekleniyor.

        Mevcut KYK burs ve kredi miktarları şöyle:

        - Ön lisans ve lisans: 4.000 TL

        - Yüksek lisans: 8.000 TL

        - Doktora: 12.000 TL

        3

        KYK İLK BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları 6 Kasım 2026 tarihinde açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından öğrenciler ilk ödemelerin hesaplara aktarılacağı tarihi beklemeye başladı.

        8 Kasım 2026 itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilk ödeme tarihiyle ilgili kesin bir takvim açıklanmadı. Öğrencilerin taahhütname onay işlemlerini tamamlamasının ardından ödeme sürecinin başlatılması bekleniyor.

        Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde ilk ödemeler kasım ayında gerçekleştirilmişti. Ancak 2026-2027 dönemi için aynı tarihlerde ödeme yapılacağı henüz kesinleşmedi.

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        KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME Mİ YAPILACAK?

        KYK burs ve kredi sonuçlarının kasım ayında açıklanması, öğrencilerin geçmiş aylara ait ödemeleri gündeme getirmesine neden oldu. İlk kez burs veya öğrenim kredisi alacak öğrencilerin ödemeleri ekim ayından itibaren hesaplanıyor.

        İlk ödemelerin ocak 2027'ye kalması durumunda ekim, kasım ve aralık aylarına ait üç aylık tutarın birlikte yatırılması gündeme gelebilir.

        Mevcut ücretler üzerinden hesaplandığında üç aylık ödeme tutarları şöyle:

        - Ön lisans ve lisans: 12.000 TL

        - Yüksek lisans: 24.000 TL

        - Doktora: 36.000 TL

        Ancak üç aylık toplu ödeme yapılacağına veya ilk ödemenin ocak ayında gerçekleştirileceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

        5

        KYK BURSU HER AYIN KAÇINDA YATIYOR?

        KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri normal dönemlerde öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştiriliyor. Ödemeler her ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara aktarılıyor.

        Ödeme takviminde T.C. kimlik numarasının son rakamına göre uygulanan sıralama şöyle:

        - Son rakamı 0 olanlar: Ayın 6'sı

        - Son rakamı 2 olanlar: Ayın 7'si

        - Son rakamı 4 olanlar: Ayın 8'i

        - Son rakamı 6 olanlar: Ayın 9'u

        - Son rakamı 8 olanlar: Ayın 10'u

        İlk kez burs veya kredi alacak öğrenciler için uygulanacak ödeme takvimi ise GSB tarafından yapılacak duyuruyla netleşecek.

        6

        KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ HANGİ BANKAYA YATACAK?

        KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler, ödeme ve hesap işlemlerini Ziraat Bankası üzerinden takip edebiliyor.

        İlk ödeme tarihinin açıklanmasının ardından öğrenciler, hesaplarına yatırılan tutarı banka kanalları üzerinden kontrol edebilecek.

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