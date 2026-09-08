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        Haberler Bilgi KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027: GSB KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK ek kontenjan yurt başvurusu için gözler GSB’de!

        KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027: GSB KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK ek kontenjan yurt başvurusu için gözler GSB’de!

        KYK yurt sonuçları 2026 için beklenen duyuru geldi! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın son dakika açıklaması ile KYK yurt başvuru sonuçları erişime açıldı. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde konaklayacakları yurdu merak eden öğrenciler bu gelişme sonrası ''KYK yurt sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?'' sorusunu gündeme taşıdı. 2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. İşte, e-Devlet KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 15:23 Güncelleme:
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        KYK ek yurt başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) gelecek açıklamaya çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk yerleştirmede yurda yerleşemeyen öğrenciler, boş kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirme sürecini yakından takip etmeye başladı. Ek kontenjanla üniversiteye yerleşen öğrenciler başta olmak üzere özel yetenek sınavıyla kabul edilen, yatay veya dikey geçiş yapan, lisansüstü eğitim gören, ikinci üniversite okuyan ve artık yıl öğrencileri de KYK ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, GSB 2026-2027 KYK ek yurt başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? İşte detaylar…

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        2026 GSB KYK EK YURT BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvurularını 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden aldı. İlk yerleştirme sonuçları ise 8 Eylül 2026 tarihinde açıklandı.

        İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt yaptırmayan öğrenciler nedeniyle oluşacak boş kontenjanlar ve ek yerleştirme sonucunda üniversiteye yerleşecek adaylar için ek yurt başvuru süreci başlatılacak.

        Ancak 2026-2027 KYK ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. GSB tarafından KYK ek yurt başvuru tarihleri, boş kontenjanların belirlenmesi ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından duyurulacak.

        Geçen yıl ek kontenjan yurt başvuruları, 15-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

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        KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK ek yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

        Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

        Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

        Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrenim bilgileri doğru olmayan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltmesi gerekiyor.

        KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KİMLER KYK EK YURT BAŞVURUSU YAPABİLİR?

        Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay/dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrenciler ile öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler yurt başvurusunda bulunabiliyor.

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        KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre KYK yurtlarında yeni dönem 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

        Nöbetçi yurtlar 14 Eylül'e kadar hizmet verecek. Dersleri 14 Eylül'den önce başlayan öğrenciler, ders başlangıç tarihinden itibaren nöbetçi yurtlarda kalabilecek.

        Dersleri 14 Eylül'den sonra başlayan öğrenciler ise üniversite başlangıç tarihinden 3 gün önce yurda giriş yapabilecek.

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        2026-2027 KYK AYLIK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak ücretler artırıldı.

        Buna göre geçen yıl aylık 1290 TL olan yurt ücreti 1590 TL’ye yükseldi. Böylece ücretteki artış oranı yaklaşık yüzde 23.3 oldu.

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        #KYK ek yurt başvuruları
        #KYK ek yurt başvuru tarihleri
        #GSB
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