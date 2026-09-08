KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027: GSB KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK ek kontenjan yurt başvurusu için gözler GSB’de!

KYK ek yurt başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) gelecek açıklamaya çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk yerleştirmede yurda yerleşemeyen öğrenciler, boş kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirme sürecini yakından takip etmeye başladı. Ek kontenjanla üniversiteye yerleşen öğrenciler başta olmak üzere özel yetenek sınavıyla kabul edilen, yatay veya dikey geçiş yapan, lisansüstü eğitim gören, ikinci üniversite okuyan ve artık yıl öğrencileri de KYK ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, GSB 2026-2027 KYK ek yurt başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? İşte detaylar…