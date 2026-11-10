Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi KYK taahhütname onayı ne zaman sona eriyor? KYK taahhütname onayı nasıl yapılır?

        KYK taahhütname onayı ne zaman sona eriyor? KYK taahhütname onayı nasıl yapılır?

        KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından taahhütname onayı gündeme geldi. KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin taahhütname onayını yapması gerekiyor. Bakanlığın açıklamasına göre taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ayrıca burs veya kredi ödemesi yapılmıyor. Peki KYK taahhütname onayı ne zaman sona eriyor, nasıl yapılır? İşte, KYK taahhütname onayı ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 14:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        KYK taahhütname onayı için geri sayım sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen KYK bursu veya öğrenim kredisi hakkını kabul ettiğini ve ilgili şartlara uyacağını resmen beyan etmen anlamına gelen KYK taahhütname onayı e devlet ekranı üzerinden yapılıyor. Peki KYK taahhütname onayı ne zaman sona eriyor, hangi tarihte?

        2

        KYK TAAHÜTNAME ONAYI SONA ERİYOR?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK  burs ve öğrenim kredisi sonuçları 6 Kasım 2026 tarihinde açıklandı. Yurt içinde öğrenim gören ve burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname işlemlerini 11 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

        Taahhütname onayı, ödeme sürecinin temel aşamalarından biri. Öğrencinin sonuç ekranında burs veya kredi tahsis edildiğini görmesi tek başına yeterli değil. Kendisine tanımlanan işlemi e-Devlet üzerinden onaylaması gerekiyor. Bakanlığın açıklamasına göre taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ayrıca burs veya kredi ödemesi yapılmıyor. Öğrencilerin son günü beklemeden e-Devlet hesaplarına giriş yaparak tahsis bilgilerini ve onay durumlarını kontrol etmesi gerekiyor.

        3

        KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, taahhütnamelerini e-Devlet üzerinden onaylayacak. Taahhütname onayı için izlenecek adımlar şöyle: e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapın. Arama bölümüne “Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri” yazın. Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili hizmetini açın. Adınıza düzenlenen taahhütnameyi ve şartları okuyun. Onay işlemini tamamlayarak işlemin başarıyla gerçekleştiğini kontrol edin. Taahhütname onaylanmadığı sürece burs veya öğrenim kredisi ödemesi yapılmıyor.

        E-DEVLET KYK TAAHHÜTNAME ONAY EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursa'da otobüs şoföründen ölümüne manevra: "İnsanız ya, daldık işte"

        Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasının ardından benzer bir tehlikeli hareket bu kez Bursa'da yaşandı. Bursa-Gebze seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü, yanlış yöne girince otoyolda geri geri gitmeye başladı. Yolcuların "Canımızı tehlikeye atıyorsun" diyerek tepki göstermesine r...
        #KYK
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasında facia ölenlerin isimleri belli oldu
        Çelik fabrikasında facia ölenlerin isimleri belli oldu
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Kanser kalbe neden uğramıyor? İşte şaşırtıcı nedeni
        Kanser kalbe neden uğramıyor? İşte şaşırtıcı nedeni
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        18 yaşındaki Ayşenur'u hayattan kopardı! Yayaları biçtiği an kamerada
        18 yaşındaki Ayşenur'u hayattan kopardı! Yayaları biçtiği an kamerada
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan 10 diyet türü
        Biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan 10 diyet türü
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak