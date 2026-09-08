KYK YURT KAYIT İŞLEMLERİ 2026-2027 | KYK yurt taahhütname onayı nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yurda yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci başladı. KYK yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor. Peki KYK yurt taahhütname onayı nasıl ve nereden yapılır, kayıt işlemleri için son gün ne zaman? İşte, 2026-2027 KYK yurt taahhütname onayı işlemleri…
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtları için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yerleştirme sonuçları açıklandı. Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin barınma hakkından yararlanabilmesi için kayıt işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor. GSB'nin açıkladığı bilgilere göre KYK yurt kayıt işlemi, ilk kayıt ücretinin yatırılması ve e-Devlet'teki taahhütnamenin onaylanmasıyla tamamlanıyor. Öğrenciler kayıt sürecine ilişkin olarak “KYK yurt taahhütname onayı nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2026 KYK yurt kayıt işlemleri adımları…
KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler için son tarih 10 Eylül 2026 Perşembe saat 23.00 olarak belirlendi. Öğrencilerin bu tarihe kadar ilk kayıt ücretini ödemesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor.
Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin sonuç ekranında yer alan kayıt bilgilerini ve ödeme tutarını kontrol etmesi gerekiyor.
KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
KYK yurt taahhütname onayı e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencinin öncelikle kendisi için belirlenen ilk kayıt ücretini ödemesi gerekiyor. Ödeme işleminin ardından e-Devlet'te yer alan "Yurt Kayıt İşlemleri" hizmetine girilerek taahhütname onaylanıyor.
KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt aşamasında ilk kayıt ücretini ödemesi gerekiyor. Bu ücretin içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti bulunuyor. Öğrencinin ödemesi gereken tutar, yerleştirildiği yurda ve kayıt tarihine göre değişebiliyor.
İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından e-Devlet üzerinden taahhütname onayı verilerek kayıt süreci tamamlanıyor.
KYK YURT TAAHHÜTNAMESİ NEREDEN ONAYLANIR?
KYK yurt taahhütnamesi e-Devlet Kapısı'nda bulunan "Yurt Kayıt İşlemleri" ekranından onaylanıyor. Öğrencilerin ödeme işlemini tamamladıktan sonra ilgili hizmete giriş yaparak taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.
18 yaşından küçük öğrencilerde ise taahhütname onayı iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. Öncelikle anne veya babanın kendi e-Devlet hesabı üzerinden öğrenci adına onay işlemini yapması, ardından öğrencinin kendi işlemini tamamlaması gerekiyor.
KYK YURT KAYDI YAPILMAZSA NE OLUR?
Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin belirtilen kayıt süresi içinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. İlk kayıt ücretinin yatırılmaması veya taahhütname onayının süresi içinde yapılmaması halinde öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılabiliyor. Bu nedenle kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 10 Eylül 2026 Perşembe saat 23.00 son tarihini kaçırmaması gerekiyor.
KYK YURT SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Öğrenciler e-Devlet'teki GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama hizmetine giriş yaparak hangi yurda yerleştirildiklerini ve kayıt bilgilerini görüntüleyebiliyor.
2026-2027 dönemi yurt başvuruları GSB tarafından e-Devlet üzerinden alınmıştı. Bakanlığın resmi duyurusuna göre başvurular 25 Ağustos 2026'da başlayıp 29 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona ermişti.
2026-2027 KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.