KYK YURT KAYIT İŞLEMLERİ 2026-2027 | KYK yurt taahhütname onayı nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtları için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yerleştirme sonuçları açıklandı. Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin barınma hakkından yararlanabilmesi için kayıt işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor. GSB'nin açıkladığı bilgilere göre KYK yurt kayıt işlemi, ilk kayıt ücretinin yatırılması ve e-Devlet'teki taahhütnamenin onaylanmasıyla tamamlanıyor. Öğrenciler kayıt sürecine ilişkin olarak “KYK yurt taahhütname onayı nasıl ve nereden yapılır, son gün ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2026 KYK yurt kayıt işlemleri adımları…