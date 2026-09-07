GSB KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? KYK yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı
KYK yurt başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK yurt başvuruları 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. Eylül ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte ''KYK yurt sonuçları açıklandı mı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanacak KYK yurt başvuru sonuçları ile öğrencilerin hangi yurtta konaklayacağı belli olacak. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilecek? İşte 2026 GSB KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı...
KYK yurt sonuçları için heyecan dorukta! Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama doğrultusunda KYK yurt başvuruları 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Üniversite eğitimleri için şehir değiştirecek olan veya öğrenim gördüğü şehirde yurtta kalmak isteyen öğrenciler gözlerini KYK yurt başvuru sonuçları için GSB’den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki 2026 KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte GSB KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı...
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından resmi bir açıklama da yapılmadı.
Geçtiğimiz yıl sonuçlar 11 Eylül’de erişime açılmıştı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda bu yılki KYK yurt sonuçlarının Eylül ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.
KYK YURT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
Adaylar, yerleştirme durumlarını T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak "GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmeti aracılığıyla öğrenebilecek.
Başvuru sonuçları ekranında öğrencilerin yurt kazanması durumunda yurt adresi, şehir, öğrenci adı, kayıt tarihleri ve gerekli belgeler yer alacak.
KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre KYK yurtlarında yeni dönem 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.
Nöbetçi yurtlar 14 Eylül'e kadar hizmet verecek. Dersleri 14 Eylül'den önce başlayan öğrenciler, ders başlangıç tarihinden itibaren nöbetçi yurtlarda kalabilecek.
Dersleri 14 Eylül'den sonra başlayan öğrenciler ise üniversite başlangıç tarihinden 3 gün önce yurda giriş yapabilecek.
2026-2027 KYK AYLIK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak ücretler artırıldı.
Buna göre geçen yıl aylık 1290 TL olan yurt ücreti 1590 TL’ye yükseldi. Böylece ücretteki artış oranı yaklaşık yüzde 23.3 oldu.
KYK 1.,2.,3.,4.,5.,6. TİP YURT AYLIK ÜCRETİ NE KADAR?
GSB yurtlarında ücretler; binanın fiziki özellikleri, oda kapasitesi ve öğrencilere sunulan imkanlara göre değişebiliyor. Bu nedenle öğrencinin ödeyeceği kesin tutar, yerleştirildiği yurda göre farklılaşabiliyor.