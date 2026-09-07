GSB KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? KYK yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı

KYK yurt sonuçları için heyecan dorukta! Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama doğrultusunda KYK yurt başvuruları 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Üniversite eğitimleri için şehir değiştirecek olan veya öğrenim gördüğü şehirde yurtta kalmak isteyen öğrenciler gözlerini KYK yurt başvuru sonuçları için GSB’den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki 2026 KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte GSB KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı...