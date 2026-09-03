KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI E-DEVLET | 2026-2027 Üniversite KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK asil ve yedek yurt hakkı kazananlar ne zaman açıklanacak, hangi gün?

KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı, üniversitelerde yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala araştırılmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre KYK yurtları için yeni dönem 14 Eylül 2026 tarihi itibariyle başlayacak. KYK yurt başvuru sonuçlarının GSB tarafından açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite başlangıç tarihinden 3 gün önce yurda giriş yapabilecek. Peki, 2026-2027 Üniversite KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK asil ve yedek yurt hakkı kazananlar ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı…