KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI E-DEVLET | 2026-2027 Üniversite KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK asil ve yedek yurt hakkı kazananlar ne zaman açıklanacak, hangi gün?
KYK yurt sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndna gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi için genel KYK yurt başvuruları 25 - 29 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yeni eğitim döneminin başlamasına kısa süre kala "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, e-Devlet KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı ile asil ve yedek yurt hakkı kazananlar listesine ilişkin detaylar…
KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı, üniversitelerde yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala araştırılmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre KYK yurtları için yeni dönem 14 Eylül 2026 tarihi itibariyle başlayacak. KYK yurt başvuru sonuçlarının GSB tarafından açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite başlangıç tarihinden 3 gün önce yurda giriş yapabilecek. Peki, 2026-2027 Üniversite KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK asil ve yedek yurt hakkı kazananlar ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı…
KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?
KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. 25 Ağustos’ta başlayan başvurular 29 Ağustos saat 23.59’da sona ererken, öğrencilerin yerleştirme sonuçları için bekleyişi sürüyor. GSB tarafından 2026-2027 KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.
KYK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
KYK yurt sonuçları açıklandığında öğrenciler, e-Devlet üzerinden “GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” ekranından sonuçlarına ulaşabilecek. Yerleştirme işlemi tamamlanan adaylar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle yurda yerleşip yerleşemediklerini kontrol edebilecek.
KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
KYK yurtlarında 2026-2027 eğitim öğretim dönemi 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Akademik takviminde dersleri bu tarihten önce başlayan öğrenciler, ders başlangıç tarihinden itibaren nöbetçi yurtlarda barınabilecek.
Dersleri 14 Eylül’den sonra başlayan öğrenciler ise üniversitelerinin açılış tarihinden 3 gün önce yurda giriş yapabilecek.
KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından yurda yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci başlayacak. Öğrencilerin, kendilerine bildirilen süre içerisinde ilk kayıt ücretini yatırarak kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekecek.
KYK YURT KAYITLARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
KYK yurt kaydı için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının yapılması gerekiyor. Yurda giderken güncel öğrenci belgesi ve en az 6 adet fotoğraf bulundurulması isteniyor. Başvuru sırasında öncelik durumu belirten öğrencilerin ise bu durumu gösteren belgeleri hazır bulundurması gerekiyor.
2026 KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK yurt ücretlerine zam geldi. Geçen yıl 1.290 TL olan aylık yurt ücretinin yeni dönemde 1.590 TL olarak uygulanacağı tahmin ediliyor. Böylece aylık ücrette 300 TL artış bekleniyor.
Yurt ücretleri, öğrencinin yerleştirildiği yurdun özelliklerine ve oda kapasitesine göre değişebiliyor. 1’inci tipten 6’ncı tipe kadar ayrıntılı ücret tarifesi ve güvence bedellerine ilişkin resmi detayların ayrıca açıklanması bekleniyor.