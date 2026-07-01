LGS 2026 SONUÇ TARİHİ: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?
2026 LGS sonuçları için öğrenciler ve velilerde bekleyiş sürüyor. 13 Haziran'da yapılan sınavın ardından, 8. sınıf öğrencilerinin lise tercih sürecine yön verecek puanları ve yüzdelik dilimleri merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, yerleştirme sürecine dair yol haritalarını netleştirecek. İşte 2026 LGS sonuçları, puan sorgulama ve yüzdelik dilim bilgilerine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki 2026 LGS sınavının ardından sonuç heyecanı başladı. 13 Haziran’da sınava giren 8. sınıf öğrencileri, tercih sürecinde belirleyici olacak puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenmek için MEB’den gelecek açıklamaya odaklandı. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler, hangi liseler için tercih yapabileceklerine dair ilk değerlendirmelerini yapacak. İşte 2026 LGS sonuç tarihi, sorgulama ekranı ve tercih sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
LGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı resmi takvime göre, LGS sonuçları 10 Temmuz Cuma günü açıklanacak.
LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
LGS sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Adaylar MEB resmi sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.