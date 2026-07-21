LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI? 2026 LGS tercihleri ne zaman bitiyor? MEB LGS tercih tarihleri ve yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi...

LGS 2026 tercih süreci sürerken, öğrenciler ile ailelerinin gündeminde yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği tarih bulunuyor. Sınav sonuçlarının 10 Temmuz’da açıklanmasının ardından 13 Temmuz’da başlayan tercih dönemi, e-Okul üzerinden devam ediyor. Tercih listesini oluşturan adaylar, hangi liseye yerleşeceklerini öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığının duyurusunu bekliyor. Peki LGS tercihleri ne zaman sona erecek, yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte sürece dair güncel takvim…