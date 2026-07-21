LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI? 2026 LGS tercihleri ne zaman bitiyor? MEB LGS tercih tarihleri ve yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi...
LGS tercih maratonunda öğrenciler ve veliler, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. İstedikleri lisede eğitim görme hedefiyle sınava katılan adayların sonuçları 10 Temmuz'da ilan edilirken, tercih işlemleri 13 Temmuz itibarıyla başladı. Tercihlerini tamamlayan öğrenciler şimdi gözlerini Millî Eğitim Bakanlığından gelecek yerleştirme duyurusuna çevirdi. Peki LGS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak, tercih dönemi ne zaman bitecek? İşte yerleştirme takvimine ilişkin merak edilenler…
LGS 2026 tercih süreci sürerken, öğrenciler ile ailelerinin gündeminde yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği tarih bulunuyor. Sınav sonuçlarının 10 Temmuz’da açıklanmasının ardından 13 Temmuz’da başlayan tercih dönemi, e-Okul üzerinden devam ediyor. Tercih listesini oluşturan adaylar, hangi liseye yerleşeceklerini öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığının duyurusunu bekliyor. Peki LGS tercihleri ne zaman sona erecek, yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte sürece dair güncel takvim…
LGS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
13 Temmuz’da başlayan LGS tercih işlemleri, 27 Temmuz’a kadar e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçları ile liselerdeki boş kontenjan bilgileri, 5 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" üzerinden erişime açılacak.
LGS 2026 TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, MEB'in resmi https://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre öğrenci velisi tarafından 13-27 Temmuz 2026 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacak.
Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılacak.
LGS 2026 NAKİL TARİHLERİ
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.
Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.