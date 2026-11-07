MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2026: Porsche Taycan ve 500 bin TL kazananlar bugün belli oluyor! 3. ve 4. Dönem Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden sorgulanır?
Magnum çekiliş sonuçları için beklenen gün geldi. 2026 Magnum kampanyası kapsamında düzenlenen 3. dönem ve Porsche Taycan büyük ödül çekilişlerinin sonuçları 7 Kasım Cumartesi günü ilan edilecek. İki kişiye Porsche Taycan otomobil, beş kişiye ise 500 bin TL değerinde Magnum Card hediye kartı verilecek. Çekilişe katılanlar asil ve yedek talihli listesini araştırmaya başladı. Peki, 3. ve 4. dönem Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Porsche Taycan kazananlar kimler oldu, asil ve yedek isim listesi nereden sorgulanır? İşte 2026 Magnum çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazananlar listesine ilişkin ayrıntılar…
2026 Magnum çekiliş sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Magnum 3. dönem hediye kartı ve 4. dönem Porsche Taycan otomobil çekilişleri 3 Kasım 2026 tarihinde yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerle iki adet Porsche Taycan 4 otomobilin ve 500 bin TL değerindeki Magnum Card hediye kartlarının sahipleri belirlendi. Merakla beklenen çekiliş sonuçları bugün ilan edilecek. Bu sebeple kampanyaya katılan vatandaşlar, asil ve yedek talihli listesine odaklanmış durumda. Peki, Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? Porsche kazanan talihliler nereden öğrenilir, asil ve yedek isim listesi nasıl sorgulanır? İşte 3. ve 4. dönem Magnum çekiliş sonuçları 2026 sorgulama ekranı.
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?
Magnum'un 3. dönem çekilişi 3 Kasım'da saat 11.00'de, büyük ödül otomobil çekilişi ise aynı gün saat 11.30'da gerçekleştirildi. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından kazananların isimlerinin açıklanacağı tarih beklenmeye başlandı.
Kampanya takvimine göre 2026 Magnum çekiliş sonuçları, 7 Kasım Cumartesi (bugün) açıklanacak. Böylece asil ve yedek talihlilerin isimleri belli olacak.
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Magnum 3. dönem ve Porsche Taycan büyük ödül çekiliş sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin bir duyuru yapılmadı.
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
Magnum çekiliş sonuçları, Hürriyet gazetesinin Cumartesi Eki'nde ve Magnum'un resmi internet sitesinde yayımlanacak.
Porsche Taycan otomobillerini ve üçüncü dönem Magnum Card ödüllerini kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesine magnum.com.tr üzerinden ulaşılabilecek.
MAGNUM 2026 ÇEKİLİŞİNDE HANGİ ÖDÜLLER VERİLECEK?
Magnum'un 2026 kampanyasında toplam 17 kişiye ödül veriliyor.
Kampanyanın ödülleri şöyle:
2 kişiye 2025 model Porsche Taycan 4 otomobil
Üç ayrı dönemde toplam 15 kişiye 500 bin TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı
İlk iki dönemin hediye kartı kazananları daha önce açıklanmıştı. Bugün ise üçüncü dönemde hediye kartı kazanan beş kişi ile Porsche Taycan otomobil kazanan iki kişinin ilan edilmesi planlanıyor.
MAGNUM ÇEKİLİŞİNİ KAZANANLAR NE YAPMALI?
Magnum çekilişinde ödül kazanan asil ve yedek talihlilerin, sonuçların ilan edilmesinin ardından belirtilen süre içerisinde gerekli belgelerle başvuru yapması gerekiyor.
Kampanya takvimine göre asil talihliler için son başvuru tarihi 22 Kasım 2026, yedek talihliler için ise 7 Aralık 2026 olarak belirlendi.
Kazananların ödül teslim işlemleri sırasında çekilişe katıldıkları şifreli ürün çubuğunu veya ilgili ambalajı ibraz etmeleri gerekiyor. Ödüllerin teslimi, kampanya şartnamesinde belirtilen koşullara göre gerçekleştirilecek.