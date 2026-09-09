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        Haberler Bilgi Manisa ve Akdeniz’de deprem! 9 Eylül 2026 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        Manisa ve Akdeniz’de deprem! 9 Eylül 2026 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        Manisa ve Akdeniz'de meydana gelen depremler merak konusu oldu. 9 Eylül 2026 Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen son depremler, "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, 9 Eylül son dakika deprem haberleri..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 06:54 Güncelleme:
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        9 Eylül 2026 Çarşamba günü meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesinde yer aldı. Manisa ve Akdeniz'de kaydedilen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü merak ediliyor. Depremi hisseden vatandaşlar ise "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" ve "Depremin büyüklüğü kaç?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 9 Eylül 2026 Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        9 Eylül 2026 Çarşamba günü gece saatlerinde Manisa ve Akdeniz'de deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 03.30'da Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt'ta 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.41'de ise Akdeniz'de 2,8 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

        Kandilli verilerinde Manisa Kırkağaç'taki depremin derinliği 3.9 kilometre, Akdeniz'deki depremin derinliği ise 7,9 kilometre olarak yer aldı. Her iki deprem de ilksel olarak kayıtlara geçti.

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        AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-09-09 06:04:37 38.07717 37.94267 7.0 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
        2026-09-09 05:57:15 38.76583 27.13783 10.18 ML 1.7 Yunusemre (Manisa)
        2026-09-09 05:55:28 40.16067 31.79467 7.02 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
        2026-09-09 05:46:56 36.15767 28.85667 7.0 ML 1.0 Akdeniz - [41.36 km] Seydikemer (Muğla)
        2026-09-09 05:29:47 39.1005 27.80383 7.2 ML 1.3 Kırkağaç (Manisa)
        2026-09-09 04:42:25 37.21767 36.8915 6.39 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)
        2026-09-09 04:33:41 36.88117 29.083 9.14 ML 1.4 Dalaman (Muğla)
        2026-09-09 04:23:15 38.29683 38.20033 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-09-09 04:20:26 39.113 27.78133 4.54 ML 1.2 Kırkağaç (Manisa)
        2026-09-09 04:09:41 39.035 29.55717 7.0 ML 1.4 Gediz (Kütahya)
        2026-09-09 03:30:41 39.11217 27.7665 8.18 ML 2.5 Kırkağaç (Manisa)
        2026-09-09 02:45:06 39.20933 28.05033 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-09 02:41:33 36.45933 28.641 13.78 ML 2.4 Akdeniz - [28.89 km] Ortaca (Muğla)
        2026-09-09 02:40:20 39.02283 37.4065 7.0 ML 1.5 Kangal (Sivas)
        2026-09-09 02:36:15 39.2065 27.749 7.0 ML 1.4 Soma (Manisa)
        2026-09-09 02:05:53 38.423 39.2535 7.03 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
        2026-09-09 01:39:26 38.78633 27.14267 10.45 ML 1.8 Yunusemre (Manisa)
        2026-09-09 01:28:29 38.76333 27.13833 7.0 ML 1.5 Yunusemre (Manisa)
        2026-09-09 01:25:48 39.242 29.02433 6.97 ML 1.3 Simav (Kütahya)
        2026-09-09 01:13:59 38.18783 38.66583 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
        2026-09-09 01:08:52 39.81883 30.74883 7.0 ML 1.4 Tepebaşı (Eskişehir)
        2026-09-09 01:02:17 38.76817 27.127 6.62 ML 2.0 Yunusemre (Manisa)
        2026-09-09 00:52:16 38.0605 35.19683 5.39 ML 1.3 Merkez (Niğde)
        2026-09-09 00:33:42 38.12933 37.86733 7.0 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
        2026-09-09 00:06:30 39.57117 27.83017 7.0 ML 1.0 Altıeylül (Balıkesir)
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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.09.09 03:30:40 39.1118 27.7810 3.9 -.- 2.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
        2026.09.09 02:41:32 36.4925 28.6318 7.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.09.09 02:40:21 38.9177 37.6347 7.0 -.- 1.3 -.- ALVAR-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
        2026.09.09 02:36:14 39.1772 27.7632 6.0 -.- 1.4 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
        2026.09.09 01:39:26 38.7552 27.1165 7.5 -.- 1.7 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR) İlksel
        2026.09.09 01:28:27 38.7665 27.1337 15.8 -.- 1.3 -.- DUZLEN-(MANISA) İlksel
        2026.09.09 01:26:21 39.1880 28.9738 16.6 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.09 01:25:48 39.2130 29.0327 11.4 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.09 01:13:59 38.1590 38.5758 5.0 -.- 1.2 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
        2026.09.09 01:08:51 39.7783 30.7107 5.0 -.- 1.4 -.- YORUKKARACAOREN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
        2026.09.09 01:02:16 38.7767 27.1492 8.4 -.- 2.2 -.- DUZLEN-(MANISA) İlksel
        2026.09.09 00:33:41 38.1072 37.8618 1.6 -.- 1.7 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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