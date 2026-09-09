Manisa ve Akdeniz’de deprem! 9 Eylül 2026 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?
Manisa ve Akdeniz'de meydana gelen depremler merak konusu oldu. 9 Eylül 2026 Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen son depremler, "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, 9 Eylül son dakika deprem haberleri..
9 Eylül 2026 Çarşamba günü meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesinde yer aldı. Manisa ve Akdeniz'de kaydedilen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü merak ediliyor. Depremi hisseden vatandaşlar ise "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" ve "Depremin büyüklüğü kaç?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 9 Eylül 2026 Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
9 Eylül 2026 Çarşamba günü gece saatlerinde Manisa ve Akdeniz'de deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 03.30'da Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt'ta 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.41'de ise Akdeniz'de 2,8 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
Kandilli verilerinde Manisa Kırkağaç'taki depremin derinliği 3.9 kilometre, Akdeniz'deki depremin derinliği ise 7,9 kilometre olarak yer aldı. Her iki deprem de ilksel olarak kayıtlara geçti.
AFAD SON DAKİKA DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.09.09 03:30:40 39.1118 27.7810 3.9 -.- 2.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.09.09 02:41:32 36.4925 28.6318 7.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2026.09.09 02:40:21 38.9177 37.6347 7.0 -.- 1.3 -.- ALVAR-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2026.09.09 02:36:14 39.1772 27.7632 6.0 -.- 1.4 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.09.09 01:39:26 38.7552 27.1165 7.5 -.- 1.7 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2026.09.09 01:28:27 38.7665 27.1337 15.8 -.- 1.3 -.- DUZLEN-(MANISA) İlksel
2026.09.09 01:26:21 39.1880 28.9738 16.6 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.09.09 01:25:48 39.2130 29.0327 11.4 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.09.09 01:13:59 38.1590 38.5758 5.0 -.- 1.2 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2026.09.09 01:08:51 39.7783 30.7107 5.0 -.- 1.4 -.- YORUKKARACAOREN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
2026.09.09 01:02:16 38.7767 27.1492 8.4 -.- 2.2 -.- DUZLEN-(MANISA) İlksel
2026.09.09 00:33:41 38.1072 37.8618 1.6 -.- 1.7 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel