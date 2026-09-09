Manisa ve Akdeniz’de deprem! 9 Eylül 2026 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

9 Eylül 2026 Çarşamba günü gece saatlerinde Manisa ve Akdeniz'de deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 03.30'da Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt'ta 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.41'de ise Akdeniz'de 2,8 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Kandilli verilerinde Manisa Kırkağaç'taki depremin derinliği 3.9 kilometre, Akdeniz'deki depremin derinliği ise 7,9 kilometre olarak yer aldı. Her iki deprem de ilksel olarak kayıtlara geçti.