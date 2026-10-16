MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Takımlar, İspanyol mutfağına özgü yemeği en iyi şekilde hazırlamak için mücadele etti. Şefler sunum, lezzet ve teknik açısından tabakları değerlendirdi. Takım oyununu kaybeden yarışmacılar ise bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgâh başına geçti. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme potasına kim girdi? İşte 15 Ekim 2026 MasterChef son bölümünde yaşananlar...