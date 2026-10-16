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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Ekim Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Ekim Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecan sürdü. Yarışmacılar, takım oyununda başarılı olmak ve eleme potasına girmekten kurtulmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda kazanan takım belli oldu ve kaybeden ekip bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıktı. Son olarak oynanan ödül oyununu Ayşe kazanırken yeni bölümde İspanyol mutfağına özgü bir yemek hazırladı. Peki, 15 Ekim Perşembe MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yaşanacaklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 00:28 Güncelleme:
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        1

        MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Takımlar, İspanyol mutfağına özgü yemeği en iyi şekilde hazırlamak için mücadele etti. Şefler sunum, lezzet ve teknik açısından tabakları değerlendirdi. Takım oyununu kaybeden yarışmacılar ise bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgâh başına geçti. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme potasına kim girdi? İşte 15 Ekim 2026 MasterChef son bölümünde yaşananlar...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de 15 Ekim Perşembe günü haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

        MasterChef'te Tolga bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF 15 EKİM ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te 3. eleme adayı Burçin olurken, 4. eleme adayı Nurten oldu.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU

        Mavi Takım

        -Muhammed (Takım Kaptanı)

        -Armağan

        -Nilay

        -Eyyüp Can

        -Enes

        -Şiringül

        -Hasan Ali

        -Şadi

        6

        Kırmızı Takım

        -Ayşe (Takım Kaptanı)

        -Tolgahan

        -Emre

        -Burçin

        -Tolğa

        -Kübra

        -Bahar

        -Nurten

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen son isim Buse oldu.

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        #Masterchef
        #MasterChef dokunulmazlık oyunu
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