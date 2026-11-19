MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendireceği mücadelede yarışmacılar şerbetli tatlılar hazırlayacak. Zamanla yarışacak olan mavi ve kırmızı takım, hem lezzet hem de sunum açısından en başarılı tabakları ortaya çıkarmaya çalışacak. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kaybeden takımda bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme oylaması heyecanı yaşanacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...