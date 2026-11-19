MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye 2026'da yeni haftanın dokunulmazlık mücadelesi tüm heyecanıyla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada mavi ve kırmızı takım, haftanın yeni oyununda şeflerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 19 Kasım 2026 Perşembe akşamı oynanacak takım oyununda yarışmacıların hazırlayacağı konsept ise şerbetli tatlılar olacak. Baklava, şöbiyet ve birbirinden farklı şerbetli tatlılarla mutfakta kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 19 Kasım eleme adayı kim oldu ve bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendireceği mücadelede yarışmacılar şerbetli tatlılar hazırlayacak. Zamanla yarışacak olan mavi ve kırmızı takım, hem lezzet hem de sunum açısından en başarılı tabakları ortaya çıkarmaya çalışacak. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kaybeden takımda bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme oylaması heyecanı yaşanacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF 19 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de 19 Kasım Perşembe akşamı oynanacak dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım şerbetli tatlılar konseptinde karşı karşıya gelecek. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği süre içerisinde en başarılı tatlıları hazırlamak için tezgâh başına geçecek.
Şerbetin kıvamı, hamurun dokusu, pişirme tekniği ve sunumun ön plana çıkacağı mücadelede şeflerin değerlendirmesi belirleyici olacak.
19 Kasım tarihli bölümün dokunulmazlık oyunu sonucu henüz açıklanmadı. Şeflerin tadımının ardından kazanan takım belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım dokunulmazlığını kaybeden ekipte yarışmacılar bu kez bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Şeflerin belirleyeceği yeni yemek konseptinde en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, haftanın eleme potasına girme riskinden kurtulacak. Gecenin kazananı, yarışmanın yeni bölümüyle birlikte belli olacak.
MASTERCHEF 19 KASIM ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takımda eleme oylaması yapılacak. Takım arkadaşlarının kullandığı oylar sonucunda haftanın yeni eleme adayı belirlenecek.
17 Kasım Salı günü oynanan ilk dokunulmazlık oyununda Mavi Takım galip gelmiş, bireysel dokunulmazlığı Nilay kazanmıştı. Takım oylaması sonucunda ise Şükran haftanın ilk eleme adayı olmuştu.
19 Kasım Perşembe akşamı yapılacak oylamanın ardından haftanın yeni eleme adayı da netleşecek.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı Şükran olarak belirlenmişti. Potaya giden ikinci yarışmacı ise Tolgahan olmuştu.