MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar takım halinde mücadele ederek dokunulmazlığı kazanmak ve eleme potasına yeni isim göndermemek için mücadele etti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi takım kazanırken bireysel dokunulmazlığın sahibi Şükran olmuştu. İlk iki eleme adayı ise Muhammed ve Koray olarak belirlenmişti. Peki 2 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yaşananlar...