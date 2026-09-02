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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecan yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım, haftanın ikinci takım dokunulmazlığını kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. İlk dokunulmazlık oyununda gülen taraf mavi takım olmuştu. İlk bireysel dokunulmazlığı ise Şükran kazanarak eleme potasına girmekten kurtulmuştu. İlk eleme adayı Muhammed olurken takım oylaması sonucunda ikinci eleme adayı olarak Koray belirlenmişti. Yarışmada gözler şimdi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununa ve gecenin sonunda oluşacak eleme potasına çevrildi. Peki MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, 2 Eylül 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de 2 Eylül Çarşamba günü yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 23:22 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar takım halinde mücadele ederek dokunulmazlığı kazanmak ve eleme potasına yeni isim göndermemek için mücadele etti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi takım kazanırken bireysel dokunulmazlığın sahibi Şükran olmuştu. İlk iki eleme adayı ise Muhammed ve Koray olarak belirlenmişti. Peki 2 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yaşananlar...

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        MASTERCHEF'TE HAFTANIN İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

        MasterChef'te kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununu oynayacak. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı takım oyunun ardından belli olacak.

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        MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te eleme adayları henüz belli olmadı.

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        MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

        Muhammed

        Koray

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        Mavi Takım

        Eyyüp Can (Takım Kaptanı)

        Bahar

        Nurten

        Nilay

        Tolga

        Kübra

        Burçin

        Hasan Alp

        Enes

        Şiringül

        Kırmızı Takım

        Cansu (Takım Kaptanı)

        Şükran

        Emre

        Şadi

        Armağan

        Muhammed

        Recep

        Batuhan

        Koray

        Ayşe

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        30 AĞUSTOS 2026 MASTERCHEF KİM GİTTİ?

        MasterChef'te elenen yarışmacı Simge oldu.

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