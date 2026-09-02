MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecan yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım, haftanın ikinci takım dokunulmazlığını kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. İlk dokunulmazlık oyununda gülen taraf mavi takım olmuştu. İlk bireysel dokunulmazlığı ise Şükran kazanarak eleme potasına girmekten kurtulmuştu. İlk eleme adayı Muhammed olurken takım oylaması sonucunda ikinci eleme adayı olarak Koray belirlenmişti. Yarışmada gözler şimdi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununa ve gecenin sonunda oluşacak eleme potasına çevrildi. Peki MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, 2 Eylül 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de 2 Eylül Çarşamba günü yaşananlar...
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar takım halinde mücadele ederek dokunulmazlığı kazanmak ve eleme potasına yeni isim göndermemek için mücadele etti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi takım kazanırken bireysel dokunulmazlığın sahibi Şükran olmuştu. İlk iki eleme adayı ise Muhammed ve Koray olarak belirlenmişti. Peki 2 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yaşananlar...
MASTERCHEF'TE HAFTANIN İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef'te kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununu oynayacak. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı takım oyunun ardından belli olacak.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te eleme adayları henüz belli olmadı.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
Muhammed
Koray
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Eyyüp Can (Takım Kaptanı)
Bahar
Nurten
Nilay
Tolga
Kübra
Burçin
Hasan Alp
Enes
Şiringül
Kırmızı Takım
Cansu (Takım Kaptanı)
Şükran
Emre
Şadi
Armağan
Muhammed
Recep
Batuhan
Koray
Ayşe