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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecan artıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada mavi ve kırmızı takım, eleme potasına girmemek için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio, MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılarla bir araya geldi. Konukların değerlendirmeleri ve şeflerin kararları, takım mücadelesinin sonucunda belirleyici oldu. Peki, 21 Ekim Çarşamba MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 06:32 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu, yarışmacılar için kritik bir mücadeleye sahne oldu. Mavi ve kırmızı takım, konukların da katıldığı özel bölümde başarılı tabaklar hazırlamak için yarıştı. Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio'nun konuk olduğu bölümde değerlendirmelerin ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Takım oyununu kaybeden ekipte bireysel dokunulmazlık mücadelesi ve eleme adayı belirleme süreci yaşandı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 21 Ekim'de eleme potasına hangi yarışmacı girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

        Takım dokunulmazlığını kaybeden ekipte yarışmacılar bu kez bireysel dokunulmazlık için tezgâh başına geçti. Şeflerin değerlendirmelerinin ardından bireysel dokunulmazlık oyununu Bahar kazandı.

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        MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Masterchef'te 3. eleme adayı Ayşe olurken, eleme potasına giden dördüncü yarışmacı Eyyüp Can oldu.

        MASTERCHEF'İN YENİ BÖLÜMÜNDE DEMET AKALIN, ŞAFAK SEZER VE EYPIO SÜRPRİZİ

        MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio konuk olarak yarışmaya katılacak. Üç ünlü ismin yer alacağı bölümde yarışmacılar, hazırladıkları yemeklerle şeflerin ve konukların beğenisini kazanmaya çalışacak. Özel bölümde oynanacak dokunulmazlık oyununun sonucu ve eleme adayı, izleyicilerin merakla beklediği gelişmeler arasında yer alıyor.

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        MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        MAVİ TAKIM

        Şadi (Takım Kaptanı)

        Bahar

        Muhammed

        Tolga

        Eyüpcan

        Nurten

        Kübra

        Ayşe

        6

        KIRMIZI TAKIM

        Enes (Takım Kaptanı)

        Armağan

        Nurten

        Burçin

        Nilay

        Emre

        Tolgahan

        Hasan Alp

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Şiringül oldu.

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        #masterchef kaptanlık oyunu
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