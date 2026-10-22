MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu, yarışmacılar için kritik bir mücadeleye sahne oldu. Mavi ve kırmızı takım, konukların da katıldığı özel bölümde başarılı tabaklar hazırlamak için yarıştı. Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio'nun konuk olduğu bölümde değerlendirmelerin ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Takım oyununu kaybeden ekipte bireysel dokunulmazlık mücadelesi ve eleme adayı belirleme süreci yaşandı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 21 Ekim'de eleme potasına hangi yarışmacı girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...