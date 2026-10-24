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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 24 Ekim Cumartesi MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 24 Ekim Cumartesi MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan son dokunulmazlık oyunuyla devam ediyor. Yarışmacılar, haftanın son takım mücadelesinde dokunulmazlığı kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Gecenin yemek konsepti ise ekşili yemekler oldu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlığı kazanan ekip belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takımın yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık ve eleme potası mücadelesi verdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı ve eleme potasına kim girdi? İşte 24 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 23:46 Güncelleme:
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        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar yeniden tezgâh başına geçti. 24 Ekim Cumartesi akşamı oynanan mücadelede yarışmacılardan ekşili yemekler hazırlamaları istendi. Takım oyununda alınacak sonuç, haftanın eleme potasının tamamlanması açısından önem taşıyacak. Peki, MasterChef'te son dokunulmazlığı hangi takım kazandı, 7. ve 8. eleme adayları kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

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        MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

        Takım dokunulmazlığını kaybeden yarışmacılar, eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele edecek. Şeflerin belirleyeceği yemek üzerinden gerçekleştirilecek etapta yarışmacılar, en başarılı tabağı hazırlayarak dokunulmazlığı kazanmaya çalışacak.

        Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, haftanın 7. eleme adayını belirleme hakkını elde edecek. Oyunun sonucu ve kazanan yarışmacının tercihi, bölümün yayınlanmasıyla netleşecek.

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        MASTERCHEF 7. VE 8. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına girecek 7. ve 8. yarışmacılar belli olacak. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının seçimiyle haftanın yedinci eleme adayı belirlenecek.

        Sekizinci ve son eleme adayı ise takım içindeki eleme oylamasının ardından açıklanacak. Böylece haftanın eleme potası tamamlanacak ve eleme gecesi öncesinde yarışmaya veda etme riski taşıyan isimler netleşecek.

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        MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        MAVİ TAKIM

        Şadi (Takım Kaptanı)

        Bahar

        Muhammed

        Tolga

        Eyüpcan

        Nurten

        Kübra

        Ayşe

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        KIRMIZI TAKIM

        Enes (Takım Kaptanı)

        Armağan

        Nurten

        Burçin

        Nilay

        Emre

        Tolgahan

        Hasan Alp

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Şiringül oldu.

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