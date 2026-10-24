Arkadaşlık teklifini reddettiği kişi tarafından öldürülen Sevda, KPSS'ye hazırlanıyormuş

ADANA'nın Kozan ilçesinde arkadaşlık teklifini reddettiği Gamber Fidan (40) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen sağlık meslek yüksekokulu mezunu Sevda Dinler'in (22) annesi Medine Dinler, kızının KPSS'ye hazırlandığını belirterek, "Sabahlara kadar KPSS'ye çalışıyordu. Ben, 'Sen memurluğu kaz... Daha Fazla Göster ADANA'nın Kozan ilçesinde arkadaşlık teklifini reddettiği Gamber Fidan (40) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen sağlık meslek yüksekokulu mezunu Sevda Dinler'in (22) annesi Medine Dinler, kızının KPSS'ye hazırlandığını belirterek, "Sabahlara kadar KPSS'ye çalışıyordu. Ben, 'Sen memurluğu kazan yeter' dedim. Bana, 'Anne ben kazanacağım, atanıp, memur olunca da seni hacca göndereceğim' demişti ama olamadı çocuğum. Şüpheli en ağır cezayı alsın" dedi.(DHA) Daha Az Göster