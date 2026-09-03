Masterchef dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adayları kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?
Masterchef eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Danilo, Somer ve Mehmet şeflerin puanları belirlediği Masterchef'de bugün bireysel dokunulmazlığın sahibi olan yarışmacı, haftanın beşinci ve altıncı eleme adayını belirleyecek. Yayınlanan son bölümde ise haftanın üçüncü eleme adayı Şükran, dördüncü eleme adayı Emre oldu. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları eleme potasına gitmemek için tüm hünerlerini sergiliyor. Peki, 3 Eylül 2026 Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 5. ve 6. eleme adayları kim oldu? Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kim aldı?
Masterchef yeni bölümde bugün dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim elenmek üzere bir isim söyleyecek. Dokunulmazlık oyununu sadece bir takım kazanıyor. Ardından eleme potasına gidecek isim belirleniyor. Geçen hafta Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Peki 3 Eylül’de Masterchef 5. ve 6. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Masterchef dokunulmazlık oyunu kazananı belli olunca haberimize eklenecek.
MASTERCHEF 5.6. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Masterchef Türkiye haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu bugün oynanıyor. Takım oyununu kaybeden ekip bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Bu etapta başarılı olan yarışmacı eleme potasına göndereceği ismi belirleyecek. Böylelikle Masterchef’te 5.6. eleme adayı belli olacak.
MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Masterchef son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu ve bireysel dokunulmazlığı Armağan kazandı. Masterchef Türkiye’de eleme adayları şu şekilde belirlendi;