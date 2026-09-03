Masterchef yeni bölümde bugün dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim elenmek üzere bir isim söyleyecek. Dokunulmazlık oyununu sadece bir takım kazanıyor. Ardından eleme potasına gidecek isim belirleniyor. Geçen hafta Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Peki 3 Eylül’de Masterchef 5. ve 6. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar…